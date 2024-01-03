زين تحقق سرعة 10 جيجابت بالثانية عبر تكنولوجيا 5 5G



«5» ستحقق سرعات هائلة وأداءً فائقاً لمواكبة الطلب على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي الإنجاز يعزّز موقع «زين» الريادي ويتماشى مع جهودها لتمكين التحول الرقمي ورؤية «كويت جديدة»

في إنجاز تقني جديد يعزز ريادتها في قيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلنت «زين» عن وصولها لسرعة 10 جيجابت بالثانية (Gbps) عبر تكنولوجيا 5.5G، وذلك بعد نجاحها في إجراء الاختبار على شبكتها، لتكون الشركة الأولى التي تنجح في تحقيق هذه المحطة المحورية على مستوى السوق الكويتي، بالإضافة إلى نجاحها في اختبار خاصية URLLC لتحسين وقت الاستجابة، وهي إحدى مزايا تكنولوجيا 5.5G.وجاء هذا الإعلان بعد نجاح الاختبار الذي أجرته «زين» على شبكتها عبر تقنية 5.5G مع شريكها العالمي هواوي، والذي تم تحت إشراف وبالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.وبدأت «زين» مبكرا بالاستثمار في ترقية وتوسعة شبكتها استعدادا للانتقال للنسخة المحسنة من الجيل الخامس (تقنية G5.5) التي ستقدم فرصا لا حصر لها وتفتح آفاقا جديدة أمام قطاعات الأعمال والعملاء، الأمر الذي يعزز من موقع «زين» الريادي ويتماشى مع جهودها لتمكين التحول الرقمي تحت مظلة رؤية «كويت جديدة».وتتميز تكنولوجيا 5.5G بالوصول إلى سرعات هائلة وأداء فائق، وحين يتم دمجها مع وقت الاستجابة القصير والاتصال الثابت الذي تمكنه خاصية URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communication)، فهي تواكب الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها الكثير، والتي تعتمد جميعها على أداء وقوة الشبكة، وتشهد انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة في قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية.واستعرضت «زين» مؤخرا قدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling، وهي أحد التطبيقات التي ستعتمد على القدرات التي توفرها تقنية 5.5G، وذلك خلال مشاركتها في قمة الاتصال الجديد التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتنقل (GSMA)، حيث كانت «زين» شركة الاتصالات الأولى والوحيدة من المنطقة التي استضافتها الجمعية لاستعراض هذه الخدمة الجديدة أمام مجتمع الاتصال الدولي، ويأتي الإعلان اليوم ليؤكد استمرار مساعيها لتقديم أحدث التقنيات وأكثرها تطورا عبر شبكتها.وحصدت «زين» مؤخرا عددا من الجوائز المرموقة التي عكست ريادة شبكتها للجيل الخامس، أبرزها ثلاث جوائز عالمية من Ookla Speedtest وهي جائزة «أسرع 5G»، وجائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»، وجائزة «أسرع إنترنت»، بالإضافة إلى جائزة «التميز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال» من مجلس «سامينا للاتصالات»، حيث أتت هذه الجوائز تقديرا لتفوق «زين» في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تحقق النمو المستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي تبذلها «زين» في تقديم شبكة الجيل الخامس الأكبر في الكويت، حيث تفردت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا 5G تجاريا، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات الجيل الخامس لتطوير تجربة العملاء الرقمية.ومازالت «زين» تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطورة، لخدمة جميع احتياجات عملائها الأفراد، والهيئات والشركات، والمؤسسات الحكومية وغيرها.