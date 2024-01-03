الطيران المدني 4648 شكوى على مكاتب السياحة

MENAFN - Al-Anbaa) ‏أكد مدير إدارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي أن الإدارة تلقت خلال سنة 2023 عدد 4648 شكوى من المسافرين على أشخاص سوق النقل الجوي من مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في الكويت، ونتج عنها إيقاع غرامات على من تم التأكد من مخالفته للقوانين واللوائح والنظم والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني.

‏وأوضح الراجحي في تصريح صحافي اليوم أن قيمة الغرامات وصلت إلى 49 ألف دينار، كما تم تحويل بعض الشكاوى الى القضاء للبت فيها حسب الاختصاص، مشددا على ضرورة التزام كل مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران وأشخاص سوق النقل الجوي بالقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها، وذلك حفاظا على حقوق المسافرين في الكويت. كما أثنى الراجحي على جهود الموظفين والموظفات العاملين على مراقبة السوق النقل الجوي في الكويت حفاظا على حقوق المسافرين.