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أسعار النحاس قد تصل إلى مستويات قياسية

1/3/2024 11:09:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن ترتفع أسعار النحاس بأكثر من 75% خلال العامين المقبلين وسط اضطرابات في إمدادات التعدين وارتفاع الطلب على المعدن، مدعوما بالدفع نحو الطاقة المتجددة.
وسيؤدي ارتفاع الطلب مدفوعا بالتحول إلى الطاقة الخضراء والانخفاض المحتمل في الدولار الأميركي في النصف الثاني من عام 2024 إلى دفع أسعار النحاس إلى الارتفاع، وفقا لتقرير صادر عن «BMI»، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة «Fitch Solutions».
وتعتمد الأسواق على قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي سيضعف الدولار وبالتالي يجعل النحاس، المسعر بالعملة الأميركية، أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.
وقال ماتي تشاو، رئيس قسم المواد الأساسية في آسيا والمحيط الهادئ لدى «بنك أوف أميركا» سيكيوريتيز، لـ«CNBC» الأميركية، إن النظرة الإيجابية للنحاس تعتمد بشكل أكبر على العوامل الكلية، مستشهدا بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأميركي.
وفي مؤتمر تغير المناخ الأخير «COP28»، دعمت أكثر من 60 دولة خطة لزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وهي خطوة يقول سيتي بنك إنها ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للنحاس.
وفي تقرير صدر في ديسمبر، توقع البنك الاستثماري أن الأهداف الأعلى للطاقة المتجددة ستعزز الطلب على النحاس بمقدار 4.2 ملايين طن إضافية بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أن هذا من المحتمل أن يدفع أسعار النحاس إلى 15 ألف دولار للطن في عام 2025، وهو أعلى بكثير من الذروة القياسية البالغة 10.730 دولارا للطن التي تم تسجيلها في مارس من العام الماضي.

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