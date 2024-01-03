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5 كويتيين ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط

1/3/2024 11:09:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لعام 2023 في نسختها الثالثة، حيث تضمنت القائمة 5 رؤساء تنفيذيين من الكويت، وهم: عصام الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الكويت الوطني، والشيخ نواف السعود نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.
كما ضمت القائمة: بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، والشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، ومحمد العصيمي الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت.
وقالت «فوربس» إن القادة المصنفين في قائمة أقوى ١٠٠ رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط تمكنوا من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.
واستندت «فوربس» في اختيارها للقائمة إلى إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين في العام الماضي، فضلا عن الابتكارات والمبادرات التي نفذوها، كذلك تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، بالإضافة إلى حجم الشركات التي يرأسونها.
1- عصام الصقر
وقد تصدر القائمة كويتيا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الكويت الوطني عصام الصقر فيما حل بالمركز الخامس ضمن قائمة «فوربس»، حيث انضم الصقر إلى مجموعة بنك الكويت الوطني في عام 1978، وتولى منصبه الحالي رئيسا تنفيذيا للمجموعة في عام 2014.
وبلغ حجم أصول البنك 119.2 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023، ويرأس الصقر أيضا مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، مثل (NBK International) وعضوية مجلس إدارة شركة الوطني لإدارة الثروات.
2- نواف السعود
في المركز الثاني كويتيا والسادس ضمن قائمة «فوربس»، جاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، الذي انضم إلى مؤسسة البترول الكويتية في عام 1999، وتولى منصبه الحالي في مارس 2022.
وتتضمن قائمة الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية كلا من: شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية. وشغل السعود سابقا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كي. بي. سي. هولدنجز (أوروبا)، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) ورئيس مكتب المؤسسة في واشنطن.
3- بدر الخرافي
جاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي بالمركز الثالث كويتيا و33 ضمن قائمة «فوربس»، حيث انضم الخرافي لمجلس إدارة مجموعة زين عام 2011، وتم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة في عام 2014، ثم أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2017.
ويشرف الخرافي على نحو 7400 موظف، وتعمل مجموعة زين في 7 دول من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبلغت أصولها نحو 16.5 مليار دولار، كما يتولى الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية، وشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعـــات الكهربائية ومقرها الكويت، وميتسوبيشي موتورز في مصر.
4- ادانا الناصر
في المركز الرابع كويتيا والـ 60 ضمن القائمة، جاءت الرئيسة التنفيذية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد، حيث تولت منصبها الحالي في يناير 2022، وتملك كيبكو مشاريع استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاعات: الخدمات المالية والإعلام والعقارات والصناعة.
وقد شغلت الناصر سابقا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة الفتوح القابضة، وهي المؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ورئيسة مجلس إدارة شركة التعليم المتحدة، وعضو مجالس إدارة مجموعة الخليج للتأمين، وكامكو إنفست، و(OSN).
5- محمد العصيمي
جاء الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي في المركز الخامس كويتيا و96 ضمن قائمة «فوربس»، حيث تم تعيين العصيمي رئيسا تنفيذيا لشركة بورصة الكويت في عام 2019، بعد انضمامه إلى مجلس الإدارة في عام 2015.
وخلال أول 9 أشهر من عام 2023، سجلت بورصة الكويت صافي ربح قدره 56.5 مليون دولار، فضلا عن إيرادات تشغيلية قدرها 73 مليون دولار، وفي عام 2022، شهدت البورصة زيادة في إجمالي نشاط التداول الأجنبي بنسبة 29%، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتداولات من قبل المستثمرين الدوليين إلى ملياري دولار.

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