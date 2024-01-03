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VISA تكرم وربة كأول بنك يطلق بطاقة مسبقة الدفع للرياضات الإلكترونية في الكويت

1/3/2024 11:09:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرمت شركة VISA بنك وربة كأول بنك يطلق بطاقة مسبقة الدفع مخصصة للرياضات الإلكترونية في الكويت، والتي تم تصميمها بشكل حصري لخدمة شريحة جديدة من العملاء تجمعهم هواية واهتمام واحد، إضافة إلى ذلك وفي مسار إستراتيجية بنك وربة للتنمية المستدامة وإيمانا منه بالمسؤولية الاجتماعية، تم صنع هذه البطاقات وفق المعايير البيئية العالمية ومن مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير بنسبة 85.5%.
وقال نائب رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة مساعد المزيد إن البنك قام بتصميم بطاقة مسبقة الدفع لدعم هواة الرياضات الإلكترونية، والتي تحمل العديد من المزايا والخصومات الحصرية تماشيا مع احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة، منوها بأن إطلاق البطاقة جاء بعد ازدياد الاهتمام العالمي والمحلي بالرياضات الإلكترونية، ورغبة البنك في التوسع بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والعروض لهواة الرياضات الإلكترونية، شاكرا شركة VISA على هذا التكريم الذي يعزز مواصلة خدمة الرياضات الإلكترونية في الكويت.
كما صرح شهاب هاشمي، مدير إدارة تطوير الأعمال في VISA الكويت وقطر قائلا: يعد مجال الرياضات الإلكترونية في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي من أسرع المجالات نموا ولديه فرصة لمزيد من النمو والتطور. نحن ندرك أن هواة الرياضات الإلكترونية بحاجة مستمرة لحلول آمنة وفعالة للدفع، وتلبي بطاقتنا مسبقة الدفع هذه الاحتياجات تماما، لذلك فإن التكريم اليوم يهدف إلى مواصلة دعم الرياضات الإلكترونية وتمكين اللاعبين وتعزيز تجربتهم عبر الإنترنت وتحفيز نظام الدفع الرقمي بشكل أكبر في الكويت والمنطقة بشكل أوسع.
وأوضح المزيد أن البطاقة الجديدة وسيلة آمنة لتسديد تكاليف مختلفة مثل رسوم الدخول للبطولات أو الاشتراكات في منصات الألعاب عبر الإنترنت بسهولة، مشيرا إلى أنه سيتم وبشكل مستمر إضافة خصومات وعروض خاصة لحاملي تلك البطاقة.
وذكر أن نظام البطاقة مدعم بخاصية 3D Secure لضمان أعلى مستويات الأمان من مخاطر الاحتيال لعمليات الدفع عبر الإنترنت، مؤكدا أن بطاقات مسبقة الدفع هي الحل الأمثل والأكثر أمانا عبر الإنترنت، حيث يتم تحميل المبلغ المراد دفعه مسبقا على البطاقة، وبالتالي يمكن للشخص التحكم في الأموال المتاحة.

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