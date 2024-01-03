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الأحد المقبل.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد الميلاد

1/3/2024 11:08:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر البنك المركزى تعطيل العمل في البنوك، يوم الأحد المقبل السابع من يناير، بمناسبة عيد الميلاد للشرقيين.

وأضاف البنك، اليوم الأربعاء، أنه سيُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 8 يناير.

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