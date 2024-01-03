الأحد المقبل.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد الميلاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر البنك المركزى تعطيل العمل في البنوك، يوم الأحد المقبل السابع من يناير، بمناسبة عيد الميلاد للشرقيين.
وأضاف البنك، اليوم الأربعاء، أنه سيُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 8 يناير.
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