((التجارى الدولى)) يرفع حد بطاقتى ((كارتى)) و((تشارج آند جو)) إلى 200 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) طبَّق البنك التجارى الدولى رسوم إصدار للبطاقة المدفوعة مُقدماً ((تشارج آند جو Charge & Go)) وبطاقة ميزة ((كارتى))، بعدما كان إصدارهما مجاناً، مع رفع الحدود القصوى لاستخدام البطاقتين.

وارتفعت قيمة إصدار البطاقة ((Charge & Go)) إلى 75 جنيهاً، بعدما كان إصدارها مجاناً حتى 31 ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى تعديل الحدود القصوى للاستخدامات، وبحسب ما نشره البنك التجارى الدولى على موقعه الإلكترونى الرسمى.

موضوعات24.7 مليار جنيه أرباح البنك الأهلى خلال النصف الأول من 2023 الأحد المقبل.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة عيد الميلاد “إتش إس بي سي” يطلق تطبيق مدفوعات دولي جديد

وزاد البنك الحد الأقصى لرصيد البطاقة نحو 200 ألف جنيه، مقارنة بـ60 ألف جنيه.

ورفع البنك الحد الأقصى للشراء داخل مصر وأون لاين إلى 40 ألف جنيه، مقارنة بـ15 ألف جنيه.

وزاد الحد الأقصى للسحب النقدى داخل مصر إلى 20 ألف جنيه، مقارنة بـ7000 جنيه.

وبالنسبة لبطاقة ((كارتى))، زاد الحد الأقصى لرصيد البطاقة إلى 200 ألف جنيه، مقارنة بـ100 ألف جنيه.

وتم رفع الحد الأقصى للشراء اليومى داخل مصر أو أون لاين إلى 40 ألف جنيه، مقارنة بـ20 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى للسحب اليومى محلياً إلى 20 ألف جنيه، مقارنة بـ10 آلاف جنيه.