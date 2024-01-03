((التجارى الدولى)) يرفع حد بطاقتى ((كارتى)) و((تشارج آند جو)) إلى 200 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طبَّق البنك التجارى الدولى رسوم إصدار للبطاقة المدفوعة مُقدماً ((تشارج آند جو Charge & Go)) وبطاقة ميزة ((كارتى))، بعدما كان إصدارهما مجاناً، مع رفع الحدود القصوى لاستخدام البطاقتين.
وارتفعت قيمة إصدار البطاقة ((Charge & Go)) إلى 75 جنيهاً، بعدما كان إصدارها مجاناً حتى 31 ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى تعديل الحدود القصوى للاستخدامات، وبحسب ما نشره البنك التجارى الدولى على موقعه الإلكترونى الرسمى.
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وزاد البنك الحد الأقصى لرصيد البطاقة نحو 200 ألف جنيه، مقارنة بـ60 ألف جنيه.
ورفع البنك الحد الأقصى للشراء داخل مصر وأون لاين إلى 40 ألف جنيه، مقارنة بـ15 ألف جنيه.
وزاد الحد الأقصى للسحب النقدى داخل مصر إلى 20 ألف جنيه، مقارنة بـ7000 جنيه.
وبالنسبة لبطاقة ((كارتى))، زاد الحد الأقصى لرصيد البطاقة إلى 200 ألف جنيه، مقارنة بـ100 ألف جنيه.
وتم رفع الحد الأقصى للشراء اليومى داخل مصر أو أون لاين إلى 40 ألف جنيه، مقارنة بـ20 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى للسحب اليومى محلياً إلى 20 ألف جنيه، مقارنة بـ10 آلاف جنيه.
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