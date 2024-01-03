وزير الشباب يبحث مع تكني دعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على دعم الشباب المبدعين ورواد الأعمال من خلال توفير المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، مشيراً إلي أن هذه الجهود تتكامل مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة“تكني” المهندس طارق القاضي، حيث بحثا سبل التعاون المشترك لدعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال.

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ونوه صبحى بالاهتمام الكبير من الحكومة بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً مهماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال، موضحاً أن هناك تضافر لجهود العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر.

وشدد على سعي الوزارة إلى تعزيز ودعم توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمساهمة في نجاح الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع مؤسسة“تكني” تأسيس مراكز لريادة الأعمال داخل مراكز الشباب، بهدف تنمية قدرات الشباب على ريادة الأعمال، وتقديم الدعم لهم في تأسيس وإدارة مشروعاتهم.

ومن جهته، أعرب المهندس طارق القاضي عن استعداد مؤسسة“تكني” للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي للشباب المبدعين ورواد الأعمال، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.

وأكد أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الداعمة للشباب المبدعين ورواد الأعمال، ومنها برنامج“تكني ستارت أب”، الذي يهدف إلى تمويل ودعم المشروعات الناشئة في المجالات التكنولوجية والابتكارية.

وفي ختام اللقاء، أعلن وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على ى إلى إطلاق دوري ريادة الأعمال داخل مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال، واكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال.

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