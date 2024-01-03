وزير الشباب يبحث مع تكني دعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على دعم الشباب المبدعين ورواد الأعمال من خلال توفير المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، مشيراً إلي أن هذه الجهود تتكامل مع جهات الدولة في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة“تكني” المهندس طارق القاضي، حيث بحثا سبل التعاون المشترك لدعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال.
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ونوه صبحى بالاهتمام الكبير من الحكومة بقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال لدوره الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، ما جعل مصر مركزاً مهماً لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال، موضحاً أن هناك تضافر لجهود العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لريادة الأعمال في مصر.
وشدد على سعي الوزارة إلى تعزيز ودعم توجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمساهمة في نجاح الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات ودمجها في جميع القطاعات للنهوض بها، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع مؤسسة“تكني” تأسيس مراكز لريادة الأعمال داخل مراكز الشباب، بهدف تنمية قدرات الشباب على ريادة الأعمال، وتقديم الدعم لهم في تأسيس وإدارة مشروعاتهم.
ومن جهته، أعرب المهندس طارق القاضي عن استعداد مؤسسة“تكني” للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي للشباب المبدعين ورواد الأعمال، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.
وأكد أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الداعمة للشباب المبدعين ورواد الأعمال، ومنها برنامج“تكني ستارت أب”، الذي يهدف إلى تمويل ودعم المشروعات الناشئة في المجالات التكنولوجية والابتكارية.
وفي ختام اللقاء، أعلن وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على ى إلى إطلاق دوري ريادة الأعمال داخل مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، بهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال، واكتشاف المواهب الشابة في هذا المجال.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107682821
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