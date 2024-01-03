باركليز يخفض توصيته لسهم آبل ويحذر من ضعف مبيعات أيفون

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خفض بنك“باركليز” توصيته لسهم آبل ، أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، الثلاثاء، مع تحذير محلليه من ضعف مبيعات أجهزة“أيفون” وحواسيب“ماك”.
وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق، تراجع سهم صانعة“أيفون” بنسبة 2.80% إلى 187.10 دولار، بعدما ارتفع بنسبة 50% تقريبًا العام الماضي.
وفي مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء، خفض محللو البنك تصنيف السهم إلى“إنقاص الوزن” من“الوزن المتساوي”، وخفضوا السعر المستهدف بمقدار دولار واحد إلى 160 دولارًا.
وأشار“باركليز” إلى أن أحدث فحوصات للبيانات أظهرت ضعفًا في مبيعات“أيفون 15” في الصين والأسواق المتقدمة، مضيفًا أن النمو في الخدمات مثل متجر التطبيقات سوف يتباطأ هذا العام.
وكتب المحللون في المذكرة:“الفترة المستمرة من النتائج الضعيفة المقترنة بالتوسع المتعدد ليست مستدامة، ونعتقد أيضًا أن عام 2024 سيسلط الضوء على المزيد من المخاطر المتعلقة بالخدمات”.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107682820
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