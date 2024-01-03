باركليز يخفض توصيته لسهم آبل ويحذر من ضعف مبيعات أيفون

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خفض بنك“باركليز” توصيته لسهم آبل ، أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، الثلاثاء، مع تحذير محلليه من ضعف مبيعات أجهزة“أيفون” وحواسيب“ماك”.

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق، تراجع سهم صانعة“أيفون” بنسبة 2.80% إلى 187.10 دولار، بعدما ارتفع بنسبة 50% تقريبًا العام الماضي.

وفي مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء، خفض محللو البنك تصنيف السهم إلى“إنقاص الوزن” من“الوزن المتساوي”، وخفضوا السعر المستهدف بمقدار دولار واحد إلى 160 دولارًا.

وأشار“باركليز” إلى أن أحدث فحوصات للبيانات أظهرت ضعفًا في مبيعات“أيفون 15” في الصين والأسواق المتقدمة، مضيفًا أن النمو في الخدمات مثل متجر التطبيقات سوف يتباطأ هذا العام.

وكتب المحللون في المذكرة:“الفترة المستمرة من النتائج الضعيفة المقترنة بالتوسع المتعدد ليست مستدامة، ونعتقد أيضًا أن عام 2024 سيسلط الضوء على المزيد من المخاطر المتعلقة بالخدمات”.

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