وزير الاتصالات يدعو شركات التعهيد الأمريكية لإقامة مراكز بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ أوضح وزير الاتصالات، أن هناك تواجد لكبرى الشركات الأمريكية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تعدد مجالات التعاون بين البلدين.

موضوعاتالحكومة تستثنى ((كيما)) و((مصر للألومنيوم)) من زيادة أسعار الكهرباء حتى أبريل المقبل “المالية” تستهدف 40 مليار جنيه من موسم الإقرارات الضريبية 2024 “نايل تاكسى” تتقدم بعرض لإدارة وتشغيل مارينا الجلالة السياحية

وأشار إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال سبتمبر الماضى والتى شهدت مباحثات مثمرة مع مسئولين حكوميين ومن القطاع الخاص نتج عنها ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بمصر.

واستعرض أبرز التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن كافة مشروعات الوزارة يتم تنفيذها من خلال إقامة شراكات مع شركات محلية وعالمية.

وأكد أن مصر تحظى بالعديد من المزايا التنافسية فى مجال التعهيد؛ داعيا الشركات الامريكية للاستثمار فى إقامة مراكز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة فى تخصصات التكنولوجيات عالية القيمة.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة والتى يتم من خلالها توفير برامج لدعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة لتوفير الانترنت فائق السرعة وتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد ونشر الثقافة الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى جهود الدولة لحوكمة البيانات والتى من بينها إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى إقرار“سياسة الحوسبة السحابية أولا”.

ومن جانبها؛ أشادت السفيرة الأمريكية بالجهود المبذولة والتطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ مؤكدة على اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر فى المجالات ذات الصلة بما فى ذلك البنية التحتية للاتصالات، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات، وتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في تلك المجالات.