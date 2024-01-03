وزير الاتصالات يدعو شركات التعهيد الأمريكية لإقامة مراكز بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء؛ أوضح وزير الاتصالات، أن هناك تواجد لكبرى الشركات الأمريكية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تعدد مجالات التعاون بين البلدين.
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وأشار إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال سبتمبر الماضى والتى شهدت مباحثات مثمرة مع مسئولين حكوميين ومن القطاع الخاص نتج عنها ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بمصر.
واستعرض أبرز التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن كافة مشروعات الوزارة يتم تنفيذها من خلال إقامة شراكات مع شركات محلية وعالمية.
وأكد أن مصر تحظى بالعديد من المزايا التنافسية فى مجال التعهيد؛ داعيا الشركات الامريكية للاستثمار فى إقامة مراكز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة فى تخصصات التكنولوجيات عالية القيمة.
ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة والتى يتم من خلالها توفير برامج لدعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة.
وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة لتوفير الانترنت فائق السرعة وتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد ونشر الثقافة الرقمية.
وأشار وزير الاتصالات، إلى جهود الدولة لحوكمة البيانات والتى من بينها إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى إقرار“سياسة الحوسبة السحابية أولا”.
ومن جانبها؛ أشادت السفيرة الأمريكية بالجهود المبذولة والتطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ مؤكدة على اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر فى المجالات ذات الصلة بما فى ذلك البنية التحتية للاتصالات، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات، وتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في تلك المجالات.
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