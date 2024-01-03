MBG تطرح مشروعا جديدا فى رأس البر باستثمارات 10 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة MBG للاستثمار العقارى، عن بدء تسويق المرحلة الأولى لمشروع“رأس البر باى” بمنطقة رأس البر، والذى تطوره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 42 فدان.
وقال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، إن استثمارات المشروع تتخطى 10 مليارات جنيه.
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وأضاف أنه تم التعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، ويتضمن فندق سياحى نظام 5 نجوم، ووحدات فندقية، ووحدات سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 60 متر مربع، ويتضمن أيضا مول تجارى.
وأوضح أن المراحل التسويقية للمشروع تتضمن 3 مراحل، تم إطلاق المرحلة الأولى، وباقى المراحل سيتم الإعلان عنها خلال عام 2024.
وحول أنظمة السداد، قال العدل: يمكن سداد 15% مقدم والباقى على أقساط تصل 4 سنوات، أو سداد 25% مقدم والباقى على 5 سنوات.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تسويق نحو 80% من المرحلة الأولى بالكامل، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية للمشروع فى مارس 2024، وتسليم المشروع خلال 4 سنوات.
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