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MBG تطرح مشروعا جديدا فى رأس البر باستثمارات 10 مليارات جنيه

1/3/2024 11:04:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة MBG للاستثمار العقارى، عن بدء تسويق المرحلة الأولى لمشروع“رأس البر باى” بمنطقة رأس البر، والذى تطوره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 42 فدان.

وقال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، إن استثمارات المشروع تتخطى 10 مليارات جنيه.

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وأضاف أنه تم التعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، ويتضمن فندق سياحى نظام 5 نجوم، ووحدات فندقية، ووحدات سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 60 متر مربع، ويتضمن أيضا مول تجارى.

وأوضح أن المراحل التسويقية للمشروع تتضمن 3 مراحل، تم إطلاق المرحلة الأولى، وباقى المراحل سيتم الإعلان عنها خلال عام 2024.

وحول أنظمة السداد، قال العدل: يمكن سداد 15% مقدم والباقى على أقساط تصل 4 سنوات، أو سداد 25% مقدم والباقى على 5 سنوات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تسويق نحو 80% من المرحلة الأولى بالكامل، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية للمشروع فى مارس 2024، وتسليم المشروع خلال 4 سنوات.

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