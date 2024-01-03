تطبيق Byit للتسويق العقارى يستهدف 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحقيق 61 عملية بمبيعات تتجاوز 320 مليون جنيه خلال 5 أشهر من إطلاق التطبيق
يستهدف تطبيق Byit الإلكترونى للتسويق العقارى الوصول بحجم العمليات البيعية التى تتم من خلاله إلى 2 مليار جنيه خلال 2024، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة أهيا إنفستمنت للتسويق العقارى ومؤسس التطبيق، طونى عبد الشهيد.
وأضاف عبد الشهيد لـ”البورصة”، أن إجمالى حجم العمليات البيعية عبر تطبيق Byit خلال الـ5 أشهر الأولى من إطلاقه بلغت نحو 61 عملية بيع لدى المطورين، بواقع 68 وحدة بقيمة تتجاوز 320 مليون جنيه.
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وأوضح أن تطبيق byit تم إطلاقه والعمل به اعتبارا من منتصف عام 2023، وهو تابع لشركة“أهيا إنفستمنت” للتسويق العقارى التى تعمل بالسوق المصرى منذ 2017.
وقال إن التطبيق يستهدف السماسرة والراغبين فى زيادة دخلهم إلى جانب عملهم الأساسى، حيث يساعد العاملين بشكل حر فى القطاع ومن يرغبون فى الانضمام للنشاط التسويقى لبدء نشاطهم الخاص دون تحمل أعباء التراخيص والبحث عن معلومات المشاريع والمطورين.
وأضاف أن التطبيق موجه فى الأساس لشريحة السماسرة الذين لا يعملون بدوام ثابت داخل شركات التسويق العقارى، أو من هم فى مراحل انتقالية بين الشركات والمهتمين بشكل عام بالسمسرة. “نيو واى” للتسويق العقارى تستهدف 160 مليون جنيه مبيعات خلال 2024
وفقا لعبد الشهيد، فإن نسبة العمولات المحصلة من شركات التطوير العقارى نظير عمليات التسويق والبيع لها، تختلف من مشروع لآخر حتى وإن كانت من تنفيذ نفس المطور، ولكن الجميع يتبع النسب القانونية والتى تُقدر بمتوسط 2.5% من سعر الوحدة وفى أحيان نادرة قد تصل إلى 5%.
ويوفر التطبيق المعلومات عن 90% من مشاريع المطورين العقاريين وآليات للتواصل مع كل مطور، وبعد إتمام الصفقة يحصل المستخدم على 80% من عمولة المطور، بينما تحصل الشركة المالكة للتطبيق على 20% من العمولة، نظير استخدام خدمات الشركة من توفير محاسبين وموظفين قانونيين.
كما يمكن للمستخدم مشاركة بيانات عميل خاص به لتوفير احتياجاته، وإذا نجح الفريق التسويقى الخاص بالشركة فى إتمام البيع، يحق للمستخدم الحصول على 30% من عمولة المطور نظير مشاركته ببيانات عميله. مفاوضات لتمويل العمولات الفورية للتسويق نظير حصة من الأرباح
وكشف مؤسس التطبيق عن اعتزام شركته العمل وفق استراتيجية جديدة سيتم اعتمادها اعتبارا من بداية 2024، تتضمن سداد عمولة المستخدمين لتطبيق Byit خلال أسبوع من تاريخ إتمام عملية البيع بما يسمى“العمولة الفورية”.
وأوضح أن فكرة اعتماد العمولة الفورية تأتى بخلاف المتعارف عليه فى مجال التسويق العقارى، حيث تتراوح مدة تحصيل العمولة من شركات التطوير بين شهرين إلى 4 أشهر وأحيانا تصل لعام.
وقال عبد الشهيد، إنه جارى التفاوض مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالسوق المصرى، لتمويل عمليات السداد السريع أو الفورى لعمولات السماسرة مستخدمى التطبيق، نظير حصول المستثمر على جزء أو حصة من الأرباح.
وأضاف أن الشركة ستتيح حرية الاختيار للسمسار أو المسوق، ما بين تحصيل عمولته فوريا مع خفض نسبة قليلة منها، أو تحصيلها كاملة وفقا للمدة المتعارف عليها بالسوق وهو بعد مرور عدة أشهر من تاريخ إتمام عملية البيع.
وقال إن حجم العمولات المقرر على الشركة سدادها للسماسرة المستخدمين للتطبيق، تُقدر بنحو 4.5 مليون جنيه نظير عمليات البيع التى تمت خلال 5 أشهر. تطبيق Byit يستهدف الوصول إلى 15 ألف مستخدم
وكشف عبد الشهيد، عن استهداف شركته للوصول بعدد مستخدمى تطبيق Byit من المسوقين العقاريين إلى 15 ألف مستخدم خلال 2024 بزيادة 200% مقارنة بالعدد الحالى.
وأوضح أن التطبيق تمكن من جذب 4000 مستخدم من السماسرة والمسوقين العقاريين خلال فترة تتجاوز 5 أشهر، بالإضافة لنحو 200 مطور عقارى.
وقال عبد الشهيد، إن شركته تعتزم التوسع بالتطبيق وتوفير خدماته خارج مصر، خاصة بدول الخليج، لتعزيز جذب العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير العقار وتسهيل عمليات شراء العقار بمصر على المقيمين بالخارج والأجانب.
وأضاف أن الشركة تستهدف البدء بتشغيل تطبيق Byit وإطلاق حملات ترويجية بالسوق السعودى أولا، يليه السوق الإماراتى. مطورون يطالبون بتخفيض نسبة عمولة شركات التسويق العقارى
وتوقع تحقيق نسبة لا تقل عن 60% من إجمالى العمليات البيعية عبر التطبيق لصالح العملاء من السوق الخليجى والمغتربين خلال عام 2024.
وأشار إلى ارتفاع الإقبال الخليجى على شراء العقار بمصر، خاصة بالمناطق الجديدة كالعاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالى والعين السخنة.
وقال إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى ساهم كثيرا فى جذب العملاء من الخارج لشراء العقار بالسوق المصرى.
وأضاف أن المناطق السياحية بمحافظة البحر الأحمر تعتبر الأكثر جذبا للعملاء الأجانب الراغبين فى شراء العقار بالمقصد المصرى، خاصة الوافدين من السوق الإنجليزى والهولندى.
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