تطبيق Byit للتسويق العقارى يستهدف 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2024

يستهدف تطبيق Byit الإلكترونى للتسويق العقارى الوصول بحجم العمليات البيعية التى تتم من خلاله إلى 2 مليار جنيه خلال 2024، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة أهيا إنفستمنت للتسويق العقارى ومؤسس التطبيق، طونى عبد الشهيد.

وأضاف عبد الشهيد لـ”البورصة”، أن إجمالى حجم العمليات البيعية عبر تطبيق Byit خلال الـ5 أشهر الأولى من إطلاقه بلغت نحو 61 عملية بيع لدى المطورين، بواقع 68 وحدة بقيمة تتجاوز 320 مليون جنيه.

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وأوضح أن تطبيق byit تم إطلاقه والعمل به اعتبارا من منتصف عام 2023، وهو تابع لشركة“أهيا إنفستمنت” للتسويق العقارى التى تعمل بالسوق المصرى منذ 2017.

وقال إن التطبيق يستهدف السماسرة والراغبين فى زيادة دخلهم إلى جانب عملهم الأساسى، حيث يساعد العاملين بشكل حر فى القطاع ومن يرغبون فى الانضمام للنشاط التسويقى لبدء نشاطهم الخاص دون تحمل أعباء التراخيص والبحث عن معلومات المشاريع والمطورين.

وأضاف أن التطبيق موجه فى الأساس لشريحة السماسرة الذين لا يعملون بدوام ثابت داخل شركات التسويق العقارى، أو من هم فى مراحل انتقالية بين الشركات والمهتمين بشكل عام بالسمسرة.

وفقا لعبد الشهيد، فإن نسبة العمولات المحصلة من شركات التطوير العقارى نظير عمليات التسويق والبيع لها، تختلف من مشروع لآخر حتى وإن كانت من تنفيذ نفس المطور، ولكن الجميع يتبع النسب القانونية والتى تُقدر بمتوسط 2.5% من سعر الوحدة وفى أحيان نادرة قد تصل إلى 5%.

ويوفر التطبيق المعلومات عن 90% من مشاريع المطورين العقاريين وآليات للتواصل مع كل مطور، وبعد إتمام الصفقة يحصل المستخدم على 80%؜ من عمولة المطور، بينما تحصل الشركة المالكة للتطبيق على 20%؜ من العمولة، نظير استخدام خدمات الشركة من توفير محاسبين وموظفين قانونيين.

كما يمكن للمستخدم مشاركة بيانات عميل خاص به لتوفير احتياجاته، وإذا نجح الفريق التسويقى الخاص بالشركة فى إتمام البيع، يحق للمستخدم الحصول على 30%؜ من عمولة المطور نظير مشاركته ببيانات عميله.

وكشف مؤسس التطبيق عن اعتزام شركته العمل وفق استراتيجية جديدة سيتم اعتمادها اعتبارا من بداية 2024، تتضمن سداد عمولة المستخدمين لتطبيق Byit خلال أسبوع من تاريخ إتمام عملية البيع بما يسمى“العمولة الفورية”.

وأوضح أن فكرة اعتماد العمولة الفورية تأتى بخلاف المتعارف عليه فى مجال التسويق العقارى، حيث تتراوح مدة تحصيل العمولة من شركات التطوير بين شهرين إلى 4 أشهر وأحيانا تصل لعام.

وقال عبد الشهيد، إنه جارى التفاوض مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالسوق المصرى، لتمويل عمليات السداد السريع أو الفورى لعمولات السماسرة مستخدمى التطبيق، نظير حصول المستثمر على جزء أو حصة من الأرباح.

وأضاف أن الشركة ستتيح حرية الاختيار للسمسار أو المسوق، ما بين تحصيل عمولته فوريا مع خفض نسبة قليلة منها، أو تحصيلها كاملة وفقا للمدة المتعارف عليها بالسوق وهو بعد مرور عدة أشهر من تاريخ إتمام عملية البيع.

وقال إن حجم العمولات المقرر على الشركة سدادها للسماسرة المستخدمين للتطبيق، تُقدر بنحو 4.5 مليون جنيه نظير عمليات البيع التى تمت خلال 5 أشهر.

وكشف عبد الشهيد، عن استهداف شركته للوصول بعدد مستخدمى تطبيق Byit من المسوقين العقاريين إلى 15 ألف مستخدم خلال 2024 بزيادة 200% مقارنة بالعدد الحالى.

وأوضح أن التطبيق تمكن من جذب 4000 مستخدم من السماسرة والمسوقين العقاريين خلال فترة تتجاوز 5 أشهر، بالإضافة لنحو 200 مطور عقارى.

وقال عبد الشهيد، إن شركته تعتزم التوسع بالتطبيق وتوفير خدماته خارج مصر، خاصة بدول الخليج، لتعزيز جذب العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير العقار وتسهيل عمليات شراء العقار بمصر على المقيمين بالخارج والأجانب.

وأضاف أن الشركة تستهدف البدء بتشغيل تطبيق Byit وإطلاق حملات ترويجية بالسوق السعودى أولا، يليه السوق الإماراتى.

وتوقع تحقيق نسبة لا تقل عن 60% من إجمالى العمليات البيعية عبر التطبيق لصالح العملاء من السوق الخليجى والمغتربين خلال عام 2024.

وأشار إلى ارتفاع الإقبال الخليجى على شراء العقار بمصر، خاصة بالمناطق الجديدة كالعاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالى والعين السخنة.

وقال إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى ساهم كثيرا فى جذب العملاء من الخارج لشراء العقار بالسوق المصرى.

وأضاف أن المناطق السياحية بمحافظة البحر الأحمر تعتبر الأكثر جذبا للعملاء الأجانب الراغبين فى شراء العقار بالمقصد المصرى، خاصة الوافدين من السوق الإنجليزى والهولندى.