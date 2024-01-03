الجزار: تسديد مقدمات حجز 7 آلاف وحدة بـالعبور وأسيوط الجديدتين

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع“الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث” بمدينة العبور الجديدة، ومشروع“إسكان المستقبل” بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن.

وأضاف الجزار، اليوم الثلاثاء، أن 6980 مواطن من المتقدمين سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21 يناير الجاري.

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وأشار إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان .

بدوره، أوضح المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن طرح مشروع“الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث” شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع“إسكان المستقبل” بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين، بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.

من جانبه، أشار الدكتور حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح هي 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.