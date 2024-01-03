الجزار: تسديد مقدمات حجز 7 آلاف وحدة بـالعبور وأسيوط الجديدتين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع“الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث” بمدينة العبور الجديدة، ومشروع“إسكان المستقبل” بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن.
وأضاف الجزار، اليوم الثلاثاء، أن 6980 مواطن من المتقدمين سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 21 يناير الجاري.
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وأشار إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان .
بدوره، أوضح المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن طرح مشروع“الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث” شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع“إسكان المستقبل” بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين، بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.
من جانبه، أشار الدكتور حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح هي 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.
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