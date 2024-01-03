الإسكان تبحث مع المقاولون العرب فرص الاستثمار بمشروعات المياه

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، فرص الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والشركة.

وأكد إسماعيل، على دور شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مستعرضا موقف قطاع المرافق حالياً مقارنة بعام 2014 وما قبله.

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وأشار إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات التي ساهمت في زيادة نسب التغطية وتحسين الخدمات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن استراتيجية القطاع حالياً تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، وبالأخص منها المعالجة ثلاثياً بالتنسيق مع الشركات الوطنية القادرة على جذب المستثمرين من خلال إبراز الأفكار والتكنولوجيات الحديثة لإعادة الاستخدام.

وعرض الدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، موقف محطات معالجة الصرف الصحي بالجمهورية، وما تم تنفيذه من محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وكيفية الاستفادة من المياه المعالجة حالياً.

وأكد المهندس أحمد العصار، جاهزية شركة المقاولون العرب بجميع فروعها والمتخصصة منها في مجال المرافق أو إعادة استخدام المياه المعالجة بهدف المشاركة في إنجاح استراتيجية قطاع المرافق بالوزارة.