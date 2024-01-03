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المقاولون العرب تنفذ جسرين فى درنة وسوسة بليبيا

1/3/2024 11:03:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة المقاولون العرب عقود تنفيذ جسرين فى مدينتى درنة وسوسة الليبيتين.

وقع العقود المهندس بالقاسم حفتر، المدير التنفيذى لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذة للأعمال، وذلك بمقر إدارة الصندوق فى مدينة درنة.

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يأتى هذا التوقيع فى إطار سعى الحكومة الليبية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الليبى الدكتور أسامة حماد لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة إعمار المدن المتضررة من آثار إعصار دانيال.

شمل التوقيع عقود إنشاء جسور جديدة فى المدخل الغربى لمدينة درنة التى جرفتها السيول، ومنها جسر بأعلى وادى أبو مهبول، وجسر بأعلى وادى مرقص، بالطريق البحرى الرابط بين مدينتى سوسة ودرنة.

وأكد المدير التنفيذى للصندوق المهندس بالقاسم حفتر على ضرورة البدء فى الأعمال وإتمامها فى أسرع وقت من أجل حل جميع الاختناقات التى تعانى منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة.

من جانبه رحب المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب بالتعاون مع صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والذى يأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم باستخدام أحدث الأساليب فى تنفيذ المشروعين مع مراعاة أعلى مقاييس الجودة العالمية.

يذكر أن شركة المقاولون العرب سبق لها الإسهام فى المشروعات التنموية والحيوية فى ليبيا وكانت من أولى الدول التى عملت بها الشركة فى الخارج، حيث نفذت العديد من المشروعات الحيوية من طرق، وجسور وموانئ، ومشروعات الكهرباء وجامعات ومنشآت عسكرية وسياحية ومطارات ومحطات مياه وإسكان، كما شاركت مؤخراً فى المؤتمر الدولى لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ضمن 132 شركة عربية وأجنبية.

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