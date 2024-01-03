المقاولون العرب تنفذ جسرين فى درنة وسوسة بليبيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة المقاولون العرب عقود تنفيذ جسرين فى مدينتى درنة وسوسة الليبيتين.
وقع العقود المهندس بالقاسم حفتر، المدير التنفيذى لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذة للأعمال، وذلك بمقر إدارة الصندوق فى مدينة درنة.
موضوعات متعلقة
“المجتمعات العمرانية” توافق على تخصيص أراضى للبيع بالدولار من خارج البلاد “الإسكان” تبحث مع“المقاولون العرب” فرص الاستثمار بمشروعات المياه مهلة جديدة لحجز وحدات“سكن لكل المصريين 3”
يأتى هذا التوقيع فى إطار سعى الحكومة الليبية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الليبى الدكتور أسامة حماد لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة إعمار المدن المتضررة من آثار إعصار دانيال.
شمل التوقيع عقود إنشاء جسور جديدة فى المدخل الغربى لمدينة درنة التى جرفتها السيول، ومنها جسر بأعلى وادى أبو مهبول، وجسر بأعلى وادى مرقص، بالطريق البحرى الرابط بين مدينتى سوسة ودرنة.
وأكد المدير التنفيذى للصندوق المهندس بالقاسم حفتر على ضرورة البدء فى الأعمال وإتمامها فى أسرع وقت من أجل حل جميع الاختناقات التى تعانى منها مدينة درنة، مع ضرورة الحفاظ على الجودة.
من جانبه رحب المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب بالتعاون مع صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والذى يأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا.
وأشار إلى أن الشركة ستقوم باستخدام أحدث الأساليب فى تنفيذ المشروعين مع مراعاة أعلى مقاييس الجودة العالمية.
يذكر أن شركة المقاولون العرب سبق لها الإسهام فى المشروعات التنموية والحيوية فى ليبيا وكانت من أولى الدول التى عملت بها الشركة فى الخارج، حيث نفذت العديد من المشروعات الحيوية من طرق، وجسور وموانئ، ومشروعات الكهرباء وجامعات ومنشآت عسكرية وسياحية ومطارات ومحطات مياه وإسكان، كما شاركت مؤخراً فى المؤتمر الدولى لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ضمن 132 شركة عربية وأجنبية.
MENAFN03012024000202011048ID1107682813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.