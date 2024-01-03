السكرتيرة الموهوبة **

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقولون‭ ‬إن‭ ‬عمل‭ ‬الناس‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يبرهن‭ ‬للآخرين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جودته،‭ ‬ولكنني‭ ‬اكتشفت‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬عملي‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬أو‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬غيرها‭ ‬وتحاول‭ ‬أن‭ ‬تدمره‭ ‬بسبب‭ ‬الغيرة‭ ‬والحسد‭ ‬أحيانا‭ ‬أو‭ ‬لأسباب‭ ‬شخصية‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬سبب‭ ‬أحيانا،‭ ‬لمجرد‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬النجاح‭.‬

ابتسمت‭ ‬صاحبة‭ ‬القصة‭ ‬وقالت‭: ‬أعمل‭ ‬سكرتيرة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمسؤول‭ ‬مهم،‭ ‬ولكن‭ ‬بسبب‭ ‬شغفي‭ ‬بالقراءة‭ ‬وحبي‭ ‬الكبير‭ ‬للإعلام‭ ‬نميت‭ ‬موهبتي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬أكتب‭ ‬وأرسل‭ ‬للمجلات‭ ‬المحلية،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬اجتهدت‭ ‬وصبرت‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬أصبحت‭ ‬قصصي‭ ‬تنشر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجلات‭ ‬العربية‭ ‬المشهورة،‭ ‬وأصبح‭ ‬اسمي‭ ‬معروفا‭ ‬نسبيا،‭ ‬وبدأت‭ ‬ألقى‭ ‬بعض‭ ‬الإشادات‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬وأتلقى‭ ‬دعوات‭ ‬في‭ ‬ملتقيات‭ ‬أدبية‭ ‬وإعلامية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حفزني‭ ‬وجعلني‭ ‬أواصل‭ ‬في‭ ‬أجمل‭ ‬موهبة‭ ‬منحني‭ ‬إياها‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭.‬

وأضافت‭: ‬نجاحي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬طعم‭ ‬خاص،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كفاحي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشهرة‭ ‬أو‭ ‬محبة‭ ‬الناس‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬التطور‭ ‬الفكري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬الكتابة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬كفاحا‭ ‬مضاعفا،‭ ‬حيث‭ ‬إنني‭ ‬كنت‭ ‬أشعر‭ ‬بأني‭ ‬مضطرة‭ ‬أن‭ ‬أقنع‭ ‬وأغير‭ ‬النظرة‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أراها‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يسألني‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بعملي‭ ‬الأساسي‭!! ‬فما‭ ‬إن‭ ‬أقول‭ ‬إنني‭ ‬سكرتيرة‭ ‬حتى‭ ‬تتغير‭ ‬الوجوه‭ ‬وتصفر‭ ‬وكأنني‭ ‬أعمل‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭. ‬أصبحت‭ ‬أشعر‭ ‬وأتأكد‭ ‬أن‭ ‬نظرة‭ ‬الناس‭ ‬للسكرتيرة‭ (‬كوصمة‭ ‬عار‭) ‬أو‭ ‬كنظرتهم‭ ‬للزوجة‭ ‬الثانية‭ ‬أنها‭ ‬شريرة‭ ‬بحتة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬السكرتيرة‭ ‬خصوصا‭ (‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تملك‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الجمال‭) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هبلة‭ ‬أو‭ ‬استغلالية‭ ‬ومستحيل‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الفكر‭ ‬والتأليف‭. ‬الكارثة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أناس‭ ‬المفروض‭ ‬أنهم‭ ‬مثقفون‭ ‬وأدباء‭ ‬وكتاب‭ ‬يكتبون‭ ‬وينشرون‭ ‬معاناة‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الجرائد‭ ‬والمجلات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نظرة‭ ‬الدونية‭ ‬للسكرتيرة‭ ‬كانت‭ ‬تأتي‭ ‬منهم‭ ‬أولا‭. ‬والغريب‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬يستنكرون‭ ‬أو‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬موهبتي‭ ‬كان‭ ‬عملهم‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬البلديات‭ ‬دائرة‭ ‬المحاري‭ ‬أو‭ ‬محصلي‭ ‬كهرباء‭ ‬أو‭ ‬أو‭... ‬لا‭ ‬أقلل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬أي‭ ‬مهنة‭ (‬معاذ‭ ‬الله‭)‬،‭ ‬لكنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أبين‭ ‬لكم‭ ‬أن‭ ‬المثقفين‭ ‬الأفاضل‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬مهنة‭ ‬السكرتارية‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬غير‭ ‬نظرة‭ ‬دونية‭.‬

تقول‭ ‬صاحبة‭ ‬القصة‭: ‬أقسم‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬تشكيكي‭ ‬في‭ ‬موهبتي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يصرح‭ ‬البعض‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬ان‭ ‬تألف‭ ‬السكرتيرة‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬وبأنها‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنها‭ ‬استغلت‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬لكي‭ ‬يكتب‭ ‬لها،‭ ‬كنت‭ ‬أبكي‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬وأشتكي‭ ‬للمقربين‭ ‬مني‭ ‬وأعاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الظلم‭ ‬ولكن‭ ‬عزائي‭ ‬الوحيد‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬أصبحت‭ ‬تعرفني‭ ‬أكثر‭ ‬وتحبني‭ ‬كثيرا،‭ ‬وتذكرت‭ ‬كلام‭ ‬أقرب‭ ‬الناس‭ ‬لي‭ ‬وهو‭ ‬زوجي‭ ‬الحبيب‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬اعتزال‭ ‬الكتابة‭: ‬غلطانة‭ ‬يا‭ ‬مبدعة‭ ‬لا‭ ‬تجعلي‭ ‬الحاقدين‭ ‬يفوزون‭ ‬بل‭ ‬اثبتي‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬والسنين‭ ‬أنك‭ ‬صاحبة‭ ‬القلم‭ ‬المتميزة‭ ‬وأنك‭ ‬متفوقة‭ ‬عليهم،‭ ‬فالمزيف‭ ‬والمستغل‭ ‬ومن‭ ‬يكتبون‭ ‬عنه‭ ‬سيكتشف‭ ‬بعد‭ ‬سنين،‭ ‬والمبدع‭ ‬سيبدع‭ ‬أكثر‭ ‬وسوف‭ ‬تحصلين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الحب‭ ‬والتقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عندما‭ ‬تثبتين‭ ‬للعالم‭ ‬كله‭ ‬أن‭ ‬السكرتيرة‭ ‬الجميلة‭ ‬موهوبة‭ ‬ومبدعة‭ ‬أكثر‭ ‬منهم‭.‬

في‭ ‬النهاية‭ ‬تقول‭ ‬بطلة‭ ‬قصتنا‭: ‬كافحت‭ ‬واجتهدت‭ ‬أكثر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عشت‭ ‬بسلام‭ ‬داخلي‮

‬وقررت‭ ‬أن‭ ‬أتحدى‭ ‬كل‭ ‬نظرات‭ ‬الدونية‭ ‬لمهنتي‭ ‬المسكينة‭ (‬السكرتيرة‭)‬،‭ ‬وأواجه‭ ‬الكل‭ ‬بنظرات‭ ‬الثقة‭ ‬والفوز،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬موهبتي‭ ‬أعطتني‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬ضعفت‭ ‬كبرياء‭ ‬كل‭ ‬متنمر‭ ‬وأصبحت‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬وأحب‭ ‬كتّاب‭ ‬جيلي‭. ‬