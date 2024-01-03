البرادعي للعرب : هذه وصمة عار لا تمحى

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، إن محكمة العدل الدولية تعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، أولى جلساتها للنظر فى دعوى اتهام جنوب أفريقيا لـ"إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب
الفلسطيني.
وأكد البرادعي في منشور على منصة "إكس"، أنه يتصور أن "جميع الدول العربية ستشارك بفعالية وعن طريق أفضل الخبراء القانونيين في دعم دعوى جنوب أفريقيا".
وقال: "باختصار عدم المشاركة سيكون دليلا دامغا على أن الأنظمة العربية لا تمثل شعوبها ووصمة عار لا يمكن محوها".
وتابع البرادعي، بأن جنوب أفريقيا ستطالب المحكمة بأن تأمر "باتخاذ تدابير أولية بوقف إطلاق النار وأي عمليات عسكرية أخرى لحين الفصل في أصل الموضوع".
وأردف بأن "من حق كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية المشاركة في مداولات المحكمة وتقديم حجج كتابية وشفوية".
وأضاف البرادعي أن الحكم ضد "إسرائيل"، سيكون له عواقب سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة.
والجمعة، قدمت جنوب أفريقيا، طلبًا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية ما وصفته بسلسلة انتهاكاتها خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، وعدم التزامها بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية".
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت جنوب أفريقيا، خلال طلبها، أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) تدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، وفق ما أفادت به محكمة العدل الدولية، خلال بيان لها.
وتابعت جنوب أفريقيا في دعواها بأن "إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في منع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، و"لقد انخرطت إسرائيل، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
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