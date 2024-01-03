البرادعي للعرب : هذه وصمة عار لا تمحى

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، إن محكمة العدل الدولية تعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، أولى جلساتها للنظر فى دعوى اتهام جنوب أفريقيا لـ"إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعبالفلسطيني.

وأكد البرادعي في منشور على منصة "إكس"، أنه يتصور أن "جميع الدول العربية ستشارك بفعالية وعن طريق أفضل الخبراء القانونيين في دعم دعوى جنوب أفريقيا".





وقال: ‏"باختصار عدم المشاركة سيكون دليلا دامغا على أن الأنظمة العربية لا تمثل شعوبها ووصمة عار لا يمكن محوها".

‏وتابع البرادعي، بأن جنوب أفريقيا ستطالب المحكمة بأن تأمر "باتخاذ تدابير أولية بوقف إطلاق النار وأي عمليات عسكرية أخرى لحين الفصل في أصل الموضوع".

‏وأردف بأن "من حق كافة الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية المشاركة في مداولات المحكمة وتقديم حجج كتابية وشفوية".

‏وأضاف البرادعي أن الحكم ضد "إسرائيل"، سيكون له عواقب سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة.

والجمعة، قدمت جنوب أفريقيا، طلبًا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية ما وصفته بسلسلة انتهاكاتها خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، وعدم التزامها بـ"منع جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن جنوب أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في ما يتعلق بهجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضحت جنوب أفريقيا، خلال طلبها، أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) تدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع، أي الفلسطينيين"، وفق ما أفادت به محكمة العدل الدولية، خلال بيان لها.

وتابعت جنوب أفريقيا في دعواها بأن "إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في منع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية"، و"لقد انخرطت إسرائيل، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

