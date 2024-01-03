3 اردنيين بين أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023" بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة. وتمكن القادة المصنفون في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.
وضمت القائمة، وفق رصد مدار الساعة، 3 رؤساء تنفيذيين أردنيين، هم: عبدالوهاب الرواد (شركة مناجم الفوسفات الاردنية)، ورندة الصادق (البنك العربي)، وناديا السعيد (بنك الاتحاد).
** عبدالوهاب الرواد
وجاء الرواد في المرتبة 74 ، وبين التقرير انه عُيِّن الرواد رئيسًا تنفيذيًا لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في عام 2019، بعد أن بدأ مسيرته المهنية في المجمع الصناعي للأسمدة التابع للشركة في العقبة عام 1989. وقد سجلت الشركة أرباحًا تزيد عن 458 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2023. في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة البترول والطاقة التركية (Transpet) لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار. يتولى الرواد أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الهندية الأردنية للكيماويات، التابعة لمناجم الفوسفات الأردنية.
** رندة الصادق
الصادق جاءت في المرتبة
79 ، وقال عنها التقرير تقود الصادق البنك العربي منذ فبراير/ شباط 2022. وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، حقق البنك صافي دخل قدره 630.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كما سجل إجمالي دخل بقيمة 2.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 28.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن البنك العربي عن إتمام عملية الاكتتاب في أسناد قرض البنك المستدام ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي، بقيمة 250 مليون دولار.
** ناديا السعيد
اما السعيد فجاءت في المرتبة 93 ، وقال عنها التقرير : تتولى السعيد رئاسة بنك الاتحاد منذ عام 2007. وبحلول نهاية عام 2022، سجلت أصول البنك نحو 9.4 مليار دولار، وبلغت حصته السوقية 13.25%. في حين قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حزمة مالية تصل إلى 25 مليون دولار إلى بنك الاتحاد لتعزيز قدرته على تمويل الشركات والأفراد في الأردن، ونحو 10 ملايين دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تقودها سيدات. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، استقطبت السندات المطروحة من قبل البنك طلبات اكتتاب بقيمة 176.5 مليون دولار، أي نحو 176.5% من حجم الإصدار. كذلك شغلت السعيد سابقًا منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.
وتصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم. يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعًا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.
وينتمي 100 قائد أعمال مُصنفين في القائمة إلى 22 جنسية مختلفة، ويهيمن الإماراتيون على قائمة هذا العام مع ـ23 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 19 قيادًيا، ثم السعوديون مع 18 رئيس تنفيذي. ويشكلون جميعهم نحو 60% من التصنيف، وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.
ويتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات. كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيون شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.
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