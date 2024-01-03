3 اردنيين بين أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023" بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة. وتمكن القادة المصنفون في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.

وضمت القائمة، وفق رصد مدار الساعة، 3 رؤساء تنفيذيين أردنيين، هم: عبدالوهاب الرواد (شركة مناجم الفوسفات الاردنية)، ورندة الصادق (البنك العربي)، وناديا السعيد (بنك الاتحاد).





** عبدالوهاب الرواد

وجاء الرواد في المرتبة 74 ، وبين التقرير انه عُيِّن الرواد رئيسًا تنفيذيًا لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في عام 2019، بعد أن بدأ مسيرته المهنية في المجمع الصناعي للأسمدة التابع للشركة في العقبة عام 1989. وقد سجلت الشركة أرباحًا تزيد عن 458 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2023. في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة البترول والطاقة التركية (Transpet) لإنشاء مصنع مشترك لحامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار. يتولى الرواد أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الهندية الأردنية للكيماويات، التابعة لمناجم الفوسفات الأردنية.





** رندة الصادق

الصادق جاءت في المرتبة

79 ، وقال عنها التقرير تقود الصادق البنك العربي منذ فبراير/ شباط 2022. وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، حقق البنك صافي دخل قدره 630.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كما سجل إجمالي دخل بقيمة 2.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 28.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلن البنك العربي عن إتمام عملية الاكتتاب في أسناد قرض البنك المستدام ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي، بقيمة 250 مليون دولار.





** ناديا السعيد

اما السعيد فجاءت في المرتبة 93 ، وقال عنها التقرير : تتولى السعيد رئاسة بنك الاتحاد منذ عام 2007. وبحلول نهاية عام 2022، سجلت أصول البنك نحو 9.4 مليار دولار، وبلغت حصته السوقية 13.25%. في حين قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حزمة مالية تصل إلى 25 مليون دولار إلى بنك الاتحاد لتعزيز قدرته على تمويل الشركات والأفراد في الأردن، ونحو 10 ملايين دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تقودها سيدات. وفي سبتمبر/ أيلول 2023، استقطبت السندات المطروحة من قبل البنك طلبات اكتتاب بقيمة 176.5 مليون دولار، أي نحو 176.5% من حجم الإصدار. كذلك شغلت السعيد سابقًا منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.





وتصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم. يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعًا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

وينتمي 100 قائد أعمال مُصنفين في القائمة إلى 22 جنسية مختلفة، ويهيمن الإماراتيون على قائمة هذا العام مع ـ23 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 19 قيادًيا، ثم السعوديون مع 18 رئيس تنفيذي. ويشكلون جميعهم نحو 60% من التصنيف، وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.

ويتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات. كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيون شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.



