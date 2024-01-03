MENAFN - Khaberni) خبرني - قال وزير البيئة معاوية الردايدة، الأربعاء، إنّ 18.5% من المركبات في الأردن كهربائية وهجينة (هايبرد)، متحدثا عن "إقبال متزايد" على شراء السيارات الكهربائية.

وأوضح الردايدة خلال نقاشات اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون موازنة العام الحالي 2024، "بسبب الإقبال الكبير والمتزايد على اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن، أصدرت الوزارة تعليمات إدارة البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها لعام 2023".

وأكّد أن الوزارة "تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وأخذ الإجراءات اللازمة للتكييف مع التغيير المناخي"، حيث يسعى الأردن لتخفيض نسبة الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2030.

واستحوذت المركبات الكهربائية على أكثر من 50% من إجمالي حركة التخليص على المركبات في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وسجلت المركبات الكهربائية "قفزة كبيرة" بعدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2023 بنحو 30912 مركبة، بزيادة قوامها 137.82% عن 12997 مركبة في 2022، على ما ذكرت الهيئة.

وتحدثت عن ارتفاع أعداد المركبات (الهايبرد) إلى 13876 مركبة خلال هذه الفترة من 2023 بنسبة نمو قدرها 15.7% عن 11992 مركبة في 2022.

والتخليص على مركبات (الهايبرد) خلال فترة المذكورة من 2023 مثّل 22.56% من الإجمالي للعام الماضي.