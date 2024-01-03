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«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 20 طائرة في 2023

1/3/2024 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((دبي لصناعات الطيران)) عن أهم منجزات أعمالها وعملياتها لعام 2023، من أبرزها نجاح ((دبي لصناعات الطيران كابيتال)) في الاستحواذ على 20 طائرة، بينها 10 طائرات مملوكة و10 مدارة، بينما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 30 بواقع 22 طائرة مملوكة و8 طائرات مدارة.

ووصلت اتفاقيات التأجير والتوسعات والتعديلات الموقعة إلى 150، منها 114 مملوكة و36 مدارة، بينما وصل حجم أسطول الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم إلى 493 طائرة، ووصل عدد العملاء إلى 123 من 62 دولة.

وذكرت الشركة أن متوسط عمر أسطول الطائرات المملوكة 7.5 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية لأسطول الطائرات 6 سنوات، ومحفظة أسطول الطائرات المملوكة المتعاقد عليها 99.7%، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينغ 737 ماكس.

أما بالنسبة لأداء قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران، فقد أفادت الشركة بأن عدد ساعات العمل المحجوزة وصل إلى 1.4 مليون ساعة، وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها 300، لـ50 عميلاً من 25 دولة.

وتم تعيين الشركة كأول خط لتحويل طائرات بوينغ 737-800BCF في المنطقة بالشراكة مع بوينغ، كما شهد العام الإعلان عن توسعة مرافق جورامكو في العاصمة الأردنية عمان، والتي يتوقع أن تصل إلى 22 خط صيانة خلال النصف الثاني من عام 2024. وفيما يخص المجموعة، فقد أفادت بأن العام 2023 شهد الإعلان عن تمويل مصرفي متعدد الشرائح بقيمة 1.6 مليار دولار، يتألف من شريحة تقليدية وأخرى إسلامية، ما شكل أكبر تمويل مصرفي في تاريخ دبي لصناعات الطيران، مشيرة إلى إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 400.7 مليون دولار.

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