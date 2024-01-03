«أبوظبي الإسلامي» يتبنى قدرات الذكاء الاصطناعي التحوّلية لتطوير العمليات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيق أداة ((جيت هب كوبيلوت للأعمال)) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية هائلة في العمليات المصرفية. وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء واقتراحات التحسين عبر وظائف الأعمال المختلفة.

وتعتبر أداة ((جيت هب كوبيلوت للأعمال)) من الحلول المبتكرة لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تبسيط إجراءات العمل بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. ولضمان الانتقال السلس وقياس التأثير، أجرى المختبر الرقمي في مصرف أبوظبي الإسلامي اختباراً تطبيقياً شارك فيه نحو 10 مهندسين. وأظهرت النتائج الأولية معطيات واعدة، حيث سلطت الضوء على زيادة مذهلة بنسبة 24% في إنتاجية الفريق.

وإضافة إلى ذلك، شهدت مؤشرات الأداء الرئيسية تحسناً ملحوظاً في مختلف الأنشطة المحورية مقارنة بمؤشراتها السابقة. وتؤكد هذه النتائج الإمكانات التحويلية التي تتمتع بها منصة ((جيت هب كوبيلوت)) في تمكين زيادة الكفاءة والفعالية في مهام هندسة البرمجيات ضمن المنظومة الرقمية لمصرف أبوظبي الإسلامي.

تؤكد هذه التجربة الناجحة مع ((جيت هب كوبيلوت)) التزام المصرف المستمر بتعزيز الابتكار والكفاءة في قدراتنا الرقمية. ويؤكد التحسن الملحوظ في الإنتاجية ومعايير التشغيل الرئيسية القدرات الهائلة لهذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في منهجياتنا المتبعة لتطوير البرمجيات.

وتجدر الإشارة إلى التزام مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر بتسخير التقنيات المتطورة في تعزيز مبادراته الرقمية. ومن خلال دمج أداة ((جيت هب كوبيلوت للأعمال)) يسهم المصرف في وضع معايير جديدة لزيادة الكفاءة وتقديم تجارب فائقة للمتعاملين.