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ارتفاع معدل التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 13 شهراً

1/3/2024 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 64.77 % على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 61.98 % خلال نوفمبر الماضي. وعلاوة على ذلك، وصل معدل التضخم لأعلى مستوى منذ نوفمبر العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 84.39 %. وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 77.14 % على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 70% خلال نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 2.93 % في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.28 % في نوفمبر الماضي. وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين إلى 44.22 % في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 42.59 % في نوفمبر الماضي.

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