«اتصالات من إي آند»: تطور سريع لتقنية الجيل الخامس في الإمارات

أطلقت شركة اتصالات من إي آند أمس تقريراً حول التطور السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات، ما يعتبر نقطة التحول التالية في تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية بالدولة. وسلط التقرير الضوء على دور ((اتصالات)) في عملية التحول.

وأشار التقرير إلى التزام الشركة، بداية منذ عام 2019، بتعزيز الاتصالات المتقدمة، من خلال زيادة نقاط الاتصال الثابتة لشبكة الجيل الخامس، وتمكنها من تقديم إنجازات جديدة مثل الصوت عبر الراديو الجديد (VONR)، وتقنية تقطيع الشبكة، التي تسمح بتركيب شبكات حقيقية وافتراضية متعددة على بنية تحتية واحدة.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من إي آند ((فخورون بإطلاق التقرير الذي يوضح التزامنا بالتميز التكنولوجي والريادة في تطوير تقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات. ما يعكس نهجنا الاستباقي في اعتماد التقنيات المتقدمة وتفانينا في الابتكار الرائد)).