مباحثات خليجية أمريكية لتعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي هاتفياً، أمس، مع مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لأوروبا والشرق الأوسط ((براينت تريك)) أهمية تعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة. كما تم بحث تعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية والاستثمارية، ومخرجات الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول التعاون والولايات المتحدة، الذي عقد في 8 مارس 2023.

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