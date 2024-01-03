طرح علاج يساعد في الإقلاع عن التدخين الشهر الحالي

خلص باحثون إلى أن إمكانية الإقلاع عن التدخين تتضاعف لدى المدخنين الذين يتبعون برنامجا علاجيا باستخدام مادة "سيتيزين"، حيث تستعد المملكة المتحدة لطرح الدواء المصنع من نباتات في وقت لاحق الشهر الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العلماء خلصوا إلى أن العلاج له ضعف تأثير أحد العلاجات الوهمية، وأفضل قليلا من بدائل النيكوتين، وذلك بحسب بحث نشرته في وقت سابق من الأسبوع الجاري دورية "أديكشن" الطبية.

وجاءت هذه النتائج في الوقت الذي سيتم فيه طرح العلاج بالمملكة المتحدة بعد نحو خمس سنوات من حصوله على موافقة جهات الرقابة والتنظيم المعنية.





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