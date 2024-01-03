«حديث المكتبات».. فعاليات تعزز التواصل الثقافي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، عن استقطاب سلسلة الورش الإبداعية والفنية والجلسات الأدبية والأمسيات الشعرية التي نظمتها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2023، في إطار مبادرتها ((حديث المكتبات)) لأكثر من 140 مشاركاً، حيث تولت تقديمها مجموعة من الكتاب والفنانين في عدد من فروع مكتبات دبي العامة، ما يعكس حيوية الحراك الثقافي في دبي.

وتهدف ((دبي للثقافة)) من خلال المبادرة التي تندرج تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة)) إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية وتعزيز الحوار والتواصل بين رواد الثقافة والفنون والجمهور، إلى جانب تفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ما يساهم في إثراء مشهد دبي الإبداعي.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن تنظيم ورشة ((صناعة ورسم كتب الأطفال)) بمشاركة الفنانة اللبنانية مايا فيداوي، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 16 يناير الجاري، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وخلالها ستقوم مايا فيداوي بتدريب المشاركين على أساليب وتقنيات الرسم المختلفة، وكتابة النصوص وطرق تحديد أشكال الشخصيات بناءً على أحداث القصة، وذلك بهدف تنمية خيال المشاركين وتعزيز روح الابتكار لديهم، ومنحهم فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية.

ورش

وشهدت المبادرة خلال الفترة الماضية تنظيم سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومن بينها ورشة ((كتابة وإلقاء الشعر)) التي قدمتها الشاعرة د. عفراء عتيق خلال سبتمبر الماضي، وسعت من خلالها إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية لدى المشاركين عبر تدريبهم على أساليب تأليف القصائد وصياغتها وتحريرها باللغة الإنجليزية، متيحةً لهم فرصة الاطلاع على أهم الأعمال الشعرية التي ظهرت في فترة ما قبل الحداثة، إلى جانب التعرف على أنواع الشعر المختلفة وأشكاله وأدوات الكتابة وطرق إلقاء الشعر أمام الجمهور، فيما استضافت المكتبة في نوفمبر الماضي أمسية ((ويجمعنا الشعر)) بمشاركة الشاعر البحريني قاسم حداد، والشاعرة الإماراتية نجوم الغانم، اللذين تناولا خلالها جماليات الشعر العربي ومفرداته وتعابيره اللغوية، إضافة إلى إلقاء مجموعة من قصائدهما.

قراءة

وقدمت الفنانة الإماراتية ميثاء الخياط خلال نوفمبر الماضي في مكتبة المنخول العامة قراءة قصصية وورشة عمل لكتاب ((لؤلؤة عائشة)) للكاتبة البريطانية جوليا جونسن، دربت فيها الأطفال على تقنيات الرسم وابتكار الشخصيات الخيالية بناءً على النص الإبداعي، في حين شهدت جلسة ((شيخة الناخي: المسيرة الأدبية)) التي نظمت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال ديسمبر الماضي، مشاركة فاعلة من رواد المكتبة الذين تعرفوا خلالها على مسيرة الكاتبة شيخة الناخي الثقافية والأدبية، وتعرفوا على تفاصيل تجربتها الثرية، وفي الشهر ذاته، قدمت الكاتبة نجوى بركات ورشة ((كيف تكتب رواية)) واستهدفت فيها أصحاب المشاريع الروائية التي لم ترَ النور، وعملت خلالها على تدريبهم على طرق البدء بكتابة رواياتهم وكيفية تطوير أدواتهم السردية.