«عزبة» عبد العزيز مانع.. تجربة ممتعة جوهرها التراث

يعمل بالسياحة منذ عشر سنوات متطوعاً، سواء في المؤسسات الرسمية أو القطاع الخاص، إلى أن قرر قبل عام بدء مشروعه الخاص لتعريف الزوار بثقافة وتراث الإمارات من خلال العديد من الفعاليات المهمة، في مقر عزبته العائلية التي حولها إلى مكان لاستقبال المقيمين والسياح.

عبدالعزيز مانع في الثلاثينات من عمره اختار أن يكون مرشداً أميناً للتراث والعادات والتقاليد الإماراتية، حيث أشار لـ((البيان)) إلى أنه يبدأ باستقبال السياح في خيمة ويقدم لهم القهوة الإماراتية ويحدثهم عن التراث الإماراتي بشكل عام، ثم يأخذهم في جولة متنوعة ليتعرفوا بشكل أكبر على عناصر مهمة في التراث الإماراتي، من بينها الإبل والخيل والصقور، والقهوة العربية الأصيلة والطعام الإماراتي.

وقال: ((الهدف من وراء المشروع تعريف زوار الإمارات بتراثنا وعاداتنا، وأخبرهم بأنهم مرحب بهم في كل الأوقات، فثقافتنا تقوم على الأبواب المفتوحة والترحيب بالضيف في كل الأوقات، وإكرامه أيضاً، وآمل أن أقدم نظرة فريدة عن حياة القبائل البدوية في البلاد وإحياء الأسرار الخفية والتراث الموجود في صحراء الإمارات)).

وتبدأ الرحلة بزيارة ركن الخيول العربية والتعريف بها وأنواعها، ومن ثم ركن الإبل والتعريف أيضاً بأهمية الإبل في حياة الإماراتي قديماً وحديثاً، وكيف كان اعتماده عليها في حياته اليومية، وبعدها زيارة إلى ركن الصقور للتعرف على أنواعها ورياضة الصيد بها ورمزها عند العرب، لتنتهي الرحلة بجلسة حول النار المشتعلة لصنع القهوة العربية.

وأوضح عبدالعزيز أن تجربة القهوة تبدأ من الصفر بدءاً من إشعال النار ثم اختيار وتنقية حبوب القهوة الخضراء ثم التحميص وبعدها التنقية من جديد على ((المبرد))، الذي يعمل على تبريد حبات القهوة، ومن ثم طحن القهوة عن طريق دقها ونوعيتها من خشنة إلى وسط أو ناعمة، وبعد وضعها في الدلة يتم تجهيز ((القناد))، وهي البهارات التي تضاف، مثل الهيل والزعفران والمسمار ((القرنفل اليابس)) وماء الورد، مروراً بطريقة تقديمها والبروتوكول المتبع طبقاً للأصول والعادات والتقاليد.

وأضاف: ((تنتهي الجولة بتقديم الطعام الإماراتي بمختلف أنواعه، ونقدم الشرح للموجودين عن مكوناته وأنواعه، وكيف يتم تحضيره، وغيرها من التفاصيل التي يستمتع بها الزوار، ليذهبوا وهم يحملون ذكريات جميلة ومفيدة أيضاً عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا)).