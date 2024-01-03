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إطلاق مبادرة لتعزيز القراءة

1/3/2024 7:27:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية ((مبادرة القراءة في المرافق الحيوية)) في إمارة أبوظبي، سعياً إلى تعزيز ودعم القراءة باللغة العربية في المرافق الحيوية. وتسعى المبادرة التي ينظمها المركز تحت مظلة ((نادي كلمة للقراءة))، لنشر هذه الثقافة عبر كل فئات المجتمع، مستهدفة في مرحلتها الأولى 8 من المواقع التي تتناسب طبيعتها مع أهداف المبادرة، كالفنادق والمستشفيات والمقاهي وغيرها.

أطلقت المبادرة خلال حفل توقيع اتفاقية بين مركز أبوظبي للغة العربية، وقصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، وقعها سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومايكل كوث، المدير العام ونائب رئيس العمليات في المنطقة لقصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي.

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