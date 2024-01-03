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رحلة الهجن تقطع نصف المسافة في طريقها نحو دبي

1/3/2024 7:27:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في طريق العودة إلى دبي، بين الكثبان الرملية لصحراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قطعت قافلة رحلة الهجن بنسختها العاشرة أكثر من نصف المسافة لرحلتها التي تضم 37 مشاركاً من 16 جنسية مختلفة، من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، في طريقهم للوصول إلى وجهتهم الختامية في القرية التراثية بالقرية العالمية، يوم 6 يناير الجاري، في الرحلة التي تستغرق 12 يوماً، بداية من منطقة عرادة لمسافة 550 كم، على ظهر المطية وسط الكثبان الرملية.

وانطلقت الرحلة من آخر منطقة في صحراء الربع الخالي 26 ديسمبر الماضي، وقطع المشاركون حتى الآن عدة محطات، أبرزها جنوبي تل مرعب، الخرزة، شرقي محمية قصر السراب، محمية المها العربي، شرقي حليبه، شرقي أم الحب، جنوبي محمية بوتيس، حيث تتابع القافلة مسيرها باتجاه، جنوبي الخزنة، سويحان، العجبان، سيح السلم، وصولاً إلى القرية التراثية في القرية العالمية 6 يناير الجاري، حيث سيكون الختام.

التزام

وبهذا الصدد، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، بجهود المشاركين في الرحلة، لما قدّموه من التزام وتعاون وصبر في اجتياز العديد من الصعوبات التي فرضتها الظروف الجوية في الأيام الماضية، ووعورة بعض المناطق التي اجتازتها القافلة، وقال: نسخة هذا العام مختلفة عن سابقاتها، حيث تشهد عدداً كبيراً من المشاركين، الأمر الذي يعني المزيد من التحديات، حيث اضطررنا إلى زيادة عدد ساعات الترحال، وكنا نصل في كثير من الأحيان بعد حلول الظلام.

وتابع بن دلموك: الرحلة بمثابة رسالة لإيصال رؤيتنا في حفظ وصون تراث الوطن، فهي تحمل الكثير من قيمنا العربية الأصيلة في التعايش والمحبة.

سفراء الوطن

وعن المشاركة في النسخة العاشرة من رحلة الهجن، ثمّنت مريم سعيد الخروصي جهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إعدادهم وتهيئتهم بدنياً وذهنياً لهذه الرحلة المليئة بالتحدي، وقالت: أعتبر نفسي بمثابة سفيرة لبلادي في هذه الرحلة، حيث نقدّم صورة عن تقاليدنا وعاداتنا الإماراتية الأصيلة، من خلال التعاون والالتزام مع زملائي في الرحلة، التي تضم العديد من الجنسيات.

وعبّر المشارك عبد العزيز السركال من الإمارات، عن سعادته في الانضمام للرحلة، وقال: رحلة مذهلة، ومليئة بالصعوبات والتحديات، جعلتنا نختبر صعوبة الحياة التي عاشها أجدادنا، ومدى قسوة ظروف العيش التي عاصروها، حيث تعتبر الرحلة محاكاة لتلك الحياة بشكل مختصر، ولكنها تجربة لا تنسى أبداً.

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