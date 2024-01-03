«ضي دبي» الفني في «إكسبو».. حكايات إبداعية حافلة بالفرح والجمال

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان ((ضي دبي)) الفني في ساحة الوصل بلازا من 26 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، ما يعد عشاق الفن بتجربة استثنائية لا تنسى. ويأتي تنظيم هذا المهرجان من قبل مدينة إكسبو دبي بشراكة استراتيجية مميزة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي وإيه جي بي، لإلهام عناصر الإبداع عن طريق العروض الضوئية المذهلة بالتعاون مع مجموعة من أبرز الفنانين الإماراتيين.

كما يسلط المهرجان الضوء على مفاهيم الثقافة والمعرفة والتقاليد الأصيلة، إلى جانب تعزيز أواصر التواصل الإنساني وحب الاستكشاف، بإلهام من تحفة الوصل المعمارية التي تتوسط مدينة إكسبو دبي، ما يمنح الضيوف إمكانية قضاء أروع الأوقات الاستثنائية ضمن محيط ينبض بالحياة.

خبرات

ويستفيد مهرجان ضي دبي من خبرات اثنين من أبرز المتخصصين في مجال الفن والتصميم، هما آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وأنتوني باستيك، الخبير المتخصص في إدارة الفعاليات والمشهور عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في مهرجان فيفد سيدني. ويعمل الخبيران معاً لتقديم رؤية مشتركة وتجارب مبتكرة تجمع بين العروض الضوئية المذهلة والتراث الأصيل لإمارة دبي، في النسخة الأولى من المهرجان الذي تحتضنه ساحة الوصل.

ويتجاوز مهرجان ضي دبي المفهوم التقليدي للأضواء الملونة، حيث يحتفي بحالة الإشراق والنور التي تميز دبي. ويركز المهرجان على دعم المواهب الوطنية في مجال فنون الضوء، كجزء من أهدافه الرئيسة، إذ يمنحهم منصة فريدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي.

وتأكيداً على دعم الهيئة للمشاريع والمبادرات التي تثري المشهد الثقافي والفني المحلي، قال د.سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: ((يجسد مهرجان ضي دبي الفني، بما يحمله من تجارب رائعة، شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، ويؤكد التزامنا المستمر بتعزيز مشهد السياحة الثقافية في الإمارة، من خلال دعم المبدعين والفنانين المحليين لتقديم أعمال فنية تعكس قيم وتراث دبي وتجسد هويتها الإبداعية.

كما يوفر المهرجان منصة رائدة تمكّن المبدعين من تجسيد أفكارهم وتقديم وجهات نظرهم المتنوعة حول الثقافة الإماراتية، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في إرساء بيئة مميزة تشجع على الابتكار في المجالات الثقافية والإبداعية)).

وبدورها قالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: ((يرسم مهرجان ضي دبي الفني لوحة فنية تعكس روح وثقافة إماراتنا الغالية، حيث يسرد القصص التي يبدعها الفنانون المحليون باستخدام الضوء لإنشاء أعمال رائعة تمزج بين الجانب العاطفي والفني. وتتحول ساحة الوصل، خلال فعاليات المهرجان، إلى وجهة نابضة بالحياة يتلاقى فيها الفن الهادف والتراث الأصيل مع القصص الرائعة التي يرويها المبدعون بحروف مضيئة.

ويحتفي المهرجان أيضاً بهوية الإمارات وثقافتها الغنية، حيث تتجسد عناصر الضوء والألوان والإبداع لتعكس أحلامنا وتطلعاتنا على أرض هذا الوطن المعطاء. وندعو محبي التجارب الثقافية المميزة للاستمتاع بأروع التجارب التي تلهم الإبداع في قلب ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي)).

ويتمحور الهدف وراء المهرجان في دعم المواهب الوطنية، حيث يوفر مساحة مبتكرة تمكنهم من تسليط الضوء على أعمالهم الفنية أمام جمهور عالمي، كما يركز المهرجان على ترسيخ جذور الفخر لدى الفنانين الإماراتيين، ما يمكنهم من إطلاق إبداعاتهم وتحقيق الريادة على المستوى العالمي.

دعوة

ومن جانبه قال أنتوني باستيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه جي بي إيفينتس: ((ندعو السكان والزوار من جميع أنحاء العالم لحضور المهرجان والمشاركة في هذا الاحتفال الثقافي الفني الفريد من نوعه. تتجاوز فكرة المهرجان عروض الضوء التقليدية، حيث يمثل فرصة استثنائية لاكتشاف هوية دبي الأصيلة والاطلاع على قصصها المثيرة والاستمتاع بأضوائها التي تنير دروب المستقبل)).

ولا تقتصر فعاليات مهرجان ضي دبي على إضاءة ساحة الوصل فقط، حيث يقدم مجموعة من التجارب المميزة، بما في ذلك ورش العمل المخصصة للأطفال والبالغين التي تسلط الضوء على عناصر الضوء والفن والابتكار، كما تتضمن فعاليات المهرجان جلسات حوارية مع الفنانين المحليين والعالميين المشاركين في المهرجان لتبادل الآراء حول حالة التفاعل بين الفن والثقافة والضوء. وتكتمل فعاليات المهرجان مع تجارب مأدبة العشاء التي تجمع بين أشهى النكهات والعروض الضوئية المذهلة لمزيد من الأجواء الاستثنائية.

ويعد مهرجان ضي دبي الفني ضيوفه بتجربة غامرة تحتفل بجمال الضوء والثقافة والفن. ويستقبل عشاق التجارب الفنية المميزة في ساحة الوصل خلال شهر يناير الجاري للاستمتاع بأروع العروض الملهمة عالمية المستوى.