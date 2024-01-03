جمعية المسرحيين توفد الفائزين بجوائز «دبي لمسرح الشباب» إلى بغداد

وفقاً لخطط واستراتيجيات جمعية المسرحيين في الإمارات، في الاحتفاء بالمبدعين، ومنحهم الفرصة لتطوير أساليبهم وتعميق خبراتهم عبر التواصل، يغادر بعد أيام، وفد من الجمعية يتضمن الفائزين بجوائز مهرجان دبي لمسرح الشباب في نسخته الأخيرة، إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور ومشاهدة أحداث النسخة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي ستقام خلال الفترة من 10 حتى 18 يناير الجاري.

جاء ذلك وفق ما أقرته جمعية المسرحيين في اجتماع جمعيتها العمومية الأخير الذي عقد صيف العام الماضي، بعد أن تكللت بالنجاح تجربة ابتعاث الموفدين الأولى، من الفائزين في أيام الشارقة المسرحية إلى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الأخيرة في العام الماضي، وحققت الأهداف المرجوة منها في الاطلاع والمشاهدة والاحتكاك مع الآخر والاستفادة من التجارب المسرحية العربية والدولية.

وقال إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين: ((نسعى في جمعية المسرحيين إلى تطوير أدوات وتجارب المبدعين المشتغلين في المشهد المسرحي المحلي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاطلاع والمشاهدة، والوقوف على تجارب الآخرين، بالتحليل والتفسير والقراءات النقدية، التي تجلبها الندوات الفكرية والتطبيقية في المهرجانات المسرحية، ومهرجان المسرح العربي بتنوع أشكال ومضامين العروض، ومصادر المعرفة فيه، سيلبي حاجة مبدعينا، حينما يلتقون بأهم القامات المسرحية وأفضل العروض العربية التي قدمت خلال العام 2023 وفي مكان واحد)).

ويشار إلى أن هذه المبادرة، مستمرة وبشكل سنوي، وستقوم جمعية المسرحيين أيضاً بإيفاد الفائزين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إلى أحد المهرجانات المسرحية المختصة بمسرح الطفل، والتي سيتم تحديدها في وقت لاحق من هذا الشهر.