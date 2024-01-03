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38 لاعباً في بطولة «كيو تور» التصنيفية للسنوكر

1/3/2024 7:27:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف أبوظبي اليوم الخميس منافسات بطولة ((كيو تور)) التصنيفية الأولى للسنوكر بمشاركة 38 لاعباً من منطقة الشرق الأوسط وبإشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر، وذلك بأكاديمية كيو سبورتس خلال الفترة من 4 إلى 24 يناير الحالي.

وتعد البطولة أولى بطولات التصنيف في الشرق الأوسط، والتي تنظمها أكاديمية كيو سبورتس في أبوظبي، ضمن ثلاث بطولات حازت على موافقة الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر، والمسؤول عن الأكاديمية، أن البطولة تعد الأقوى في الشرق الأوسط في ظل مشاركة أبرز أبطال الدول العربية وتركيا وإيران.

وقال: يشارك في المنافسات 38 لاعباً من أبرز أسماء السنوكر، مثل حبيب صباح من البحرين، وعلي حسين من العراق، ويزن الحداد من سوريا، وإسماعيل تورك من تركيا، وأمير سرخوش من إيران، إضافة لأبطال الإمارات خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي ومحمد شهاب، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال سوريا والعراق وليبيا ومصر والأردن وسلطنة عمان.

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