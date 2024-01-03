عبد الله الحمادي: يوسف ميرزا قدوتي وآسيوية الهند أولوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستعد عبد الله الحمادي دراج المنتخب الوطني، والفريق الجديد ((الإمارات كونتيننتال)) للمشاركة في عدد من البطولات المحلية، والخارجية، مع المنتخب، وفريقه الذي تم تأسيسه مؤخراً ويشرف عليه فنياً بطل العرب وآسيا السابق يوسف ميرزا.
ميداليات
وقال الحمادي المتوج بالميدالية البرونزية للطريق في ((سباق الفردي))، والميدالية الفضية للطريق في ((سباق الفرقي)) بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخراً بالسعودية: إن حصوله على أول ميدالية عربية لسباق الفردي سيكون دافعاً كبيراً له خلال المرحلة المقبلة مع المنتخب الوطني، مشيراً إلى مشاركته في البطولة الآسيوية للمضمار بالهند فبراير المقبل، وطواف الشارقة يناير الحالي، يليه طواف عمان الشهر المقبل، مع فريق الإمارات، ثم البطولة الآسيوية للطريق يونيو 2024 في كازاخستان، مع المنتخب الوطني)).
وأكد دراج المنتخب الوطني ((23 عاماً))، أن إنجازه مع المنتخب الوطني بالحصول على صدارة طواف صلالة للدراجات الهوائية قبل عامين، والوصافة في النسخة الماضية، كانت كلها محطات مهمة في مسيرته لاحقاً مع المنتخب، حتى الوصول إلى الجاهزية الكاملة وتحقيق أول ميدالية عربية.
ويتطلع الحمادي للسير على خطى بطل العرب وآسيا السابق يوسف ميرزا، وذلك لتحقيق المزيد من الميداليات وتكرار ما تحقق من إنجاز، ليكون داعماً له في التأهل الأولمبي لاحقاً. ونوه دراج المنتخب الوطني إلى أنه يتدرب يومياً لثلاث ساعات، وسط نظام غذائي من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
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