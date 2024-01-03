عبد الله الحمادي: يوسف ميرزا قدوتي وآسيوية الهند أولوية

يستعد عبد الله الحمادي دراج المنتخب الوطني، والفريق الجديد ((الإمارات كونتيننتال)) للمشاركة في عدد من البطولات المحلية، والخارجية، مع المنتخب، وفريقه الذي تم تأسيسه مؤخراً ويشرف عليه فنياً بطل العرب وآسيا السابق يوسف ميرزا.

ميداليات

وقال الحمادي المتوج بالميدالية البرونزية للطريق في ((سباق الفردي))، والميدالية الفضية للطريق في ((سباق الفرقي)) بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخراً بالسعودية: إن حصوله على أول ميدالية عربية لسباق الفردي سيكون دافعاً كبيراً له خلال المرحلة المقبلة مع المنتخب الوطني، مشيراً إلى مشاركته في البطولة الآسيوية للمضمار بالهند فبراير المقبل، وطواف الشارقة يناير الحالي، يليه طواف عمان الشهر المقبل، مع فريق الإمارات، ثم البطولة الآسيوية للطريق يونيو 2024 في كازاخستان، مع المنتخب الوطني)).

وأكد دراج المنتخب الوطني ((23 عاماً))، أن إنجازه مع المنتخب الوطني بالحصول على صدارة طواف صلالة للدراجات الهوائية قبل عامين، والوصافة في النسخة الماضية، كانت كلها محطات مهمة في مسيرته لاحقاً مع المنتخب، حتى الوصول إلى الجاهزية الكاملة وتحقيق أول ميدالية عربية.

ويتطلع الحمادي للسير على خطى بطل العرب وآسيا السابق يوسف ميرزا، وذلك لتحقيق المزيد من الميداليات وتكرار ما تحقق من إنجاز، ليكون داعماً له في التأهل الأولمبي لاحقاً. ونوه دراج المنتخب الوطني إلى أنه يتدرب يومياً لثلاث ساعات، وسط نظام غذائي من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.

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