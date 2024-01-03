«SS» تحتفظ بلقب الإسطبلات الخاصة

احتفظت إسطبلات SS بلقب الإسطبلات الخاصة ضمن منافسات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد فوز الأورغوياني برايان فيريرا بالمركز الأول للسباق الذي أقيم في مدينة بي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بمشاركة 193 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة.

وتوج الأورغوياني فيريرا وصيف النسخة الماضية باللقب على صهوة الجواد ((ماريو)) لإسطبلات SS مسجلاً زمناً قدره 3.25.35 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد ((بوميك دى سوفستير)) لإسطبلات TNT، مسجلاً زمناً قدره 3.25.54 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس خليفة يوسف البلوشي على صهوة الجواد ((ستيرلينغز دجانغو)) لإسطبلات العواصف 2، مسجلاً زمناً قدره 3.26.00 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل بالكأس الذهبية والوصيف بالفضية والفائز بالمركز الثالث بالكأس البرونزية، كما حصل الفائز بالمركز الأول الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم والمركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم ومن المركز السادس حتى المركز الثلاثين سيحصل كل فائز على 30.000 درهم.

من جانبه، أشاد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالمنافسات القوية والمشاركة الواسعة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية وسباقات القدرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن وجود بنية تحتية رياضية قوية تتمثل في وجود مدينة دبي الدولية للقدرة، تحت إدارة فريق عمل مميز جميعها عوامل تؤكد حجم الإمكانات الكبيرة لنجاح أكبر الفعاليات بعد المستوى المميز للسباقات من جميع النواحي.

وأضاف الهاجري: إن المشاركة في المهرجان مصدر فخر واعتزاز لكل الفرسان والفرحة، جاءت مضاعفة لكل من اعتلى منصة التتويج في مختلف سباقات الحدث التي تشمل جميع الفئات بداية من السيدات ثم الإسطبلات الخاصة والأفراس وختاماً بالسباق الرئيسي، لافتاً إلى أن السباقات شهدت مشاركة مميزة من مختلف الإسطبلات، ويعد تنوع الفائزين سواء من الإسطبلات أو الفرسان مؤشراً واضحاً على نمو واتساع قاعدة المشاركين في هذه الرياضة، إضافة إلى العمل الدؤوب والمتواصل من مختلف الإسطبلات لوضع بصماتهم في موسم سباقات القدرة، الذي يضم خيارات عديدة أمام ممارسي الرياضة عبر المشاركة في مختلف المنافسات، التي تقام في مختلف مدن وقرى القدرة في الدولة، متوجهاً بالشكر لجميع المشاركين على تعاونهم مع لجنة السباق مما قاد إلى ظهور السباقات في أبهى صورة.

البطل: ((ماريو)) جواد رائع

أعرب البطل الأورغوياني برايان فيريرا عن سعادته بالفوز باللقب بعد منافسة ساخنة على لقب الإسطبلات الخاصة، وقال لـ((البيان)): إن السباق تميز بالسرعة والإثارة في معظم مراحله إلا أن المرحلة الأصعب بالنسبة له المرحلة الثانية، والتي استطاع من خلالها اللحاق بكوكبة الصدارة، مشيداً بأداء الجواد ((ماريو))، الذي امتطى صهوته لأول مرة وأثبت جسارته وقدراته العالية في السباق وسط مشاركة قوية من أقوى الخيول بقيادة نخبة الفرسان.

تحدي الأفراس

تتواصل فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بإقامة كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم ضمن منافسات اليوم الثالث للحدث الذي يحمل اسم الفرس ((اليمامة))، التي فاز على صهوتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بلقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وتتطلع إسطبلات F3 للمحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارسة السورية ماسة عدنان على صهوة الفرس ((رو فانتستيكا)) لإسطبلات F3، وحل وصيفاً الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة ((اتش سي جلال)) لإسطبلات الريف عجبان، بينما جاء المركز الثالث من نصيب الفارس عبدالرحمن الغيلاني على صهوة ((رو لاكي)) لإسطبلات الوثبة.

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