ميلوش: جماهير «الإمبراطور» جعلتني مدرباً محظوظاً

أعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن فخره بما يحققه ((الإمبراطور))، وبثباته على أرض الواقع في البطولات المشارك فيها حتى الآن، وذلك بالتأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصدر دوري أدنوك للمحترفين برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن العين في المركز الثاني، و6 نقاط عن شباب الأهلي في المركز الثالث، واعتبر نفسه محظوظاً بالعمل في نادٍ له مشجعون متحمسون وحريصون على دعم ومساندة فريقهم داخل وخارج ملعبه.

طاقة

وقال ميلوش في تصريحات نشرتها صحيفة ((سبورتال أر أس)): ((خلقنا طاقة وتنظيماً جيداً، والآن نحن في المركز الأول في جدول الدوري، ووصلنا إلى الدور نصف النهائي من كأس المحترفين، ولكن لا يوجد شيء مبالغ فيه، وأنا فخور بثبات الفريق على الأرض خلقنا طاقة وتنظيماً جيداً. الآن نحن في المركز الأول في الجدول، لقد وصلنا إلى الدور نصف النهائي من الكأس، ولكن لا يوجد شيء مبالغ فيه، وأنا فخور بثبات الفريق على الأرض)).

وأشارت الصحيفة الصربية، إلى نجاح ميلوش، في قيادة الوصل إلى تحقيق ثلاثة انتصارات على شباب الأهلي، والذي يقوده مواطنه الصربي ماركو نيكوليتش خلال شهرين فقط، وذلك بمجموع مباراتي ذهاب وإياب الكأس بنتيجة 6-2، وفي الجولة 12 للدوري خارج الديار بنتيجة 2-1، وأكدت أن ذلك كان له صدى كبير في صربيا.

مواجهات

ونشرت ((سبورتال أر أس))، تعليق ميلوش على ذلك، بقوله: ((قرأت ما نشرته وسائل الإعلام الصربية عن مواجهات الوصل وشباب الأهلي الأخيرة، وأؤكد أن الأمر ليس مبارزة شخصية بيني وبين ماركو، بل بين فريقينا، وأنا أقدر نيكوليتش كمدرب وكشخص، فهو مدرب جيد وذو جودة عالية، وليس من السهل التغلب على أي خصم 3 مرات في وقت قصير، خصوصاً عندما يكون شباب الأهلي، حاملاً للقب الدوري من الموسم الماضي، والمرشح الأول للفوز بدرع الدوري، مع وجود لاعبين كبار أمثال لوكا ميليفويفيتش، وبوجدان بلانيتش، ومؤنس دبور)).

فوز

وأوضح: ((كنا مستعدين للفوز على شباب الأهلي 3 مرات، وتلك المواجهات كانت متكافئة، وفي المرة الأخيرة كان من الممكن أن يكون شباب الأهلي الأفضل، وبإمكانه إنهاء المباراة في أول 20 دقيقة، وهناك العديد من المباريات القوية والمتكافئة في الدوري الإماراتي، ويمكن أن تسير في أي من الاتجاهين، ولكنها تبقى مباراة في كرة القدم)).

وعن المقارنة بين مسابقتي الدوري في صربيا والإمارات، قال ميلوش: ((من الصعب المقارنة بين البطولتين، والحقيقة أن هناك الكثير من اللاعبين الأجانب سواء من أمريكا الجنوبية أم من أفريقيا أم من الذين أثبتوا كفاءتهم في أوروبا في السنوات الأخيرة، يتنافسون بقوة في الدوري الإماراتي، إلى جانب وجود بعض الفوارق الفنية في طريقة الأداء التي تتناسب مع اللاعبين في المسابقتين، وأنا محظوظ للعمل في نادٍ له مشجعون متحمسون، فهم يتابعوننا أيضاً في المباريات خارج أرضنا ودائماً ما تكون الأجواء رائعة)).

وأنهت الصحيفة الصربية، تقريرها بالإشارة إلى أن ما يحققه ميلوش مع الوصل في الموسم الحالي، لا يمكن لأحد أن يتجاهله، لأنه فعل حتى الآن ما فشل به قبله من عظماء كرة القدم في تحقيقه مع الفريق، وفي مقدمتهم الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

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