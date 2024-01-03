حسن سهيل: كأس آسيا محك حقيقي للأبيض ومدربه

أكد الدكتور حسن سهيل، لاعب نادي النصر ومنتخبنا الوطني السابق والمشرف العام السابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، أن نهائيات كأس أمم آسيا التي تنطلق الأسبوع المقبل في قطر ستكون محكاً حقيقياً للأبيض ولمدربه البرتغالي باولو بينتو، مشيراً إلى أن المستويات التي ظهر عليها المنتخب الإماراتي في المباريات الودية وتصفيات كأس آسيا ومونديال 2026 جيدة، لكنها لا ترتقي للحكم النهائي على تطور الأداء تحت قيادة بينتو بحكم نوعية المنتخبات التي واجهها في المباريات الـ6 الأخيرة.

وتستضيف قطر منافسات ((كأس الأمم الآسيوية 2023))، في الفترة بين 12 يناير الجاري و10 فبراير المقبل على 9 ملاعب، منها 7 استادات احتضنت مباريات مونديال 2022، أبرزها استاد لوسيل الذي احتضن نهائي ((كأس العالم 2022))، وسيستضيف مباراتي افتتاح وختام البطولة الآسيوية، ويلعب ((الأبيض)) في المجموعة الثالثة إلى جانب هونغ كونغ وفلسطين وإيران.

تطور

وأكد سهيل أن ((الأبيض)) ما زال يتطور ويحتاج إلى المزيد من العمل للوصول إلى المستوى الذي يؤهله للمنافسة على اللقب القاري. وأضاف: منتخبنا بعيد منذ فترة طويلة عن البطولات، ليس من المنطقي أن نضعه ضمن دائرة الترشيحات، فهو في طور البحث عن الهوية، لا سيما بعد التغييرات العديدة على صعيد الأجهزة الفنية في السنوات الأخيرة والمستوى الضعيف في بطولة كأس الخليج في العراق، إلى جانب التشكيلة الجديدة التي تضم عناصر واعدة وشابة، من بينهم 70 % من اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في البطولة، وقال: رغم كل هذه الظروف التي يمر بها المنتخب إلا أنني أتوقع أن يقدم مستويات أفضل مقارنة بما ظهر عليه في نسخة 2019 في الإمارات، وستكون النسخة الحالية محكاً حقيقياً للوقوف على قدرات المنتخب تحت قيادة بينتو والحكم عليه.

تجارب

وأضاف: لا يمكن أن نحكم على مستوى المنتخب من خلال المباريات الـ6 الأخيرة التي خاضها مع بينتو، لأنها لم تكن قوية بالشكل الكافي، خاصة أن التجارب الودية كانت أمام منتخبات في مستوانا أو أقل منا، ومن خلال خبرتي فإن اللعب مع منتخبات قوية هو الخيار الأفضل للوقوف على حقيقة قدراتنا وتحديد أهدافنا، أتمنى أن ينجح بينتو في الاختيار الأمثل للتشكيلة التي تمكننا من تخطي الدور الأول ثم الوصول إلى أبعد ما يمكن في البطولة.

مستويات قوية

وأوضح سهيل أن منافسات كأس آسيا المقبلة ستكون في غاية الصعوبة في ظل المستويات القوية التي ظهرت عليها المنتخبات الآسيوية في الفترة الأخيرة، وخاصة المنتخبات التي شاركت في مونديال قطر 2022، إضافة إلى وجود مدربين عالميين وأصحاب خبرة طويلة مثل الألماني يورغن كلينسمان، والإيطالي روبرتو مانشيني، والأسترالي غراهام آرنولد، والبرتغالي باولو بينتو، وقال: أعتقد أن المستوى الفني سيبلغ أشده مقارنة بالنسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في 2019 بعد المشاركة الإيجابية لمنتخبات آسيا في كأس العالم في قطر.

وبشأن ترشيحاته للبطل المتوقع، أكد سهيل أن المنتخب الياباني يعد الأقرب للفوز باللقب بالنظر إلى تشكيلته التي تضم عدة لاعبين ينشطون في أندية أوروبية، مثل واتارو إندو في ليفربول وكاوارو ميتوما في برايتون وتاكومي مينامينو في موناكو الفرنسي، والمدافع كو إيتاكورا في بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، والمهاجم أياسي أويدا في فينورد الهولندي، وغيرهم من النجوم، إضافة إلى المستويات القوية التي قدمها ((الساموراي)) في المباريات الودية وتصفيات كأس آسيا ومونديال 2026، وبدرجة أقل المنتخب الكوري الجنوبي الذي يضم بدوره لاعبين ممتازين بقيادة نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ-مين وتشان هوانغ صاحب 10 أهداف هذا الموسم في ((البريميرليغ)).

منافسة

وأشار سهيل إلى أن منتخبات كأس العالم 2022 الأوفر حظاً للذهاب بعيداً في معركة المنافسة على اللقب، وهي اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، وكذلك منتخبات أستراليا وإيران وقطر، مؤكداً في الوقت نفسه أن اللقب أقرب إلى منتخبات شرق القارة، مبيناً أن آمال الكرة العربية معلقة على المنتخب السعودي، باعتباره الأفضل حالياً، خصوصاً بعد احتكاك لاعبيه مع النجوم العالميين الكبار في الدوري المحلي.

ويتربع المنتخب الياباني، وصيف كأس آسيا 2019، على قائمة أكثر المنتخبات تحقيقاً للقب برصيد 4 مرات، آخرها كان في عام 2011، وأولها كان في 1992، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقاً للبطولة، بالتساوي مع إيران برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، بينما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

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