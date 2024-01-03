226 لاعباً دولياً يغيبون عن «الخمسة الكبار»

ستحرم كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، الدوريات الخمسة الأوروبية ((الخمسة الكبار)) من 226 لاعباً أفريقياً سيتواجدون مع منتخبات بلادهم في هذه البطولة، ويغيبون عن أنديتهم خلال هذه الفترة. ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخباً تم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتستمر منافسات الدوريات الأوروبية في نفس توقيت إقامة بطولتي كأس أفريقيا، وكذلك كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، ولكن عدد اللاعبين الآسيويين المحترفين في أوروبا أقل من نظرائهم الأفارقة. ويغيب هؤلاء اللاعبون عن مشاركة أنديتهم في الدوريات الأوروبية ما بين 4 إلى 5 جولات ستقام في نفس توقيت إقامة البطولة القارية.

وحسب موقع ((ون فوتبول)) سيكون الدوري الفرنسي هو الأكثر تضرراً، من بين الدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية، مع احتمال غياب 88 لاعباً أفريقياً عن أنديتهم، ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بافتقاده 48 لاعباً، ثم الدوري الإيطالي بـ37 لاعباً، والإسباني بـ27 لاعباً، والألماني بـ26 لاعباً.

وسيكون نادي ميتز الفرنسي، هو الأكثر تضرراً في أوروبا بافتقاده 11 لاعباً دولياً عن صفوفه خلال هذه الفترة، ويأتي في المركز الثاني فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي سيغيب عنه ما يصل إلى 7 لاعبين، ثم يأتي فريق باير ليفركوزن الألماني ثالثاً، بافتقاده 5 لاعبين أفارقة خلال الفترة نفسها.

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