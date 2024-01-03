مصر وليبيا في نهائي عربية السلة

تأهل منتخبا مصر وليبيا للمباراة النهائية للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، جاء ذلك على حساب الإمارات وتونس بعد فوز المتأهلين في مباراتي الدور نصف النهائي، وتبحث مصر عن فوزها الـ 12 باللقب العربي فيما يسعى المنتخب الليبي للقبه الأول، وتتنافس الإمارات وتونس على ميدالية المركز الثالث.

وتأهل أصحاب الأرض ((منتخب مصر)) عقب فوزه على الأبيض الإماراتي 78/114، علماً أن الأخير كان نداً قوياً للفريق المصري القادم من كأس العالم، في الربعين الأول والثاني والنصف الأول من الربع الثالث، بعد ذلك أدى فارق الخبرة والإمكانيات الفنية إلى اتساع الفارق بشكل تدريجي لصالح صاحب الأرض في الوقت الذي نجح فيه المنتخب الإماراتي بحسم الربع الأول لصالحه 22/28، سجل اللاعب الإماراتي كريستيان أعلى سكور 29 نقطة، وحجز المنتخب الليبي مقعده في النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته العربية بعد فوزه المثير على نظيره التونسي 64/70.

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