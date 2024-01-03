لاعبو شباب الأهلي والشارقة في معسكر «الأبيض»

انضم لاعبو شباب الأهلي والشارقة إلى معسكر المنتخب الوطني المقام بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد فراغهم من مباراة كأس السوبر، لينخرطوا في التحضيرات إلى جانب بقية العناصر المختارة للمشاركة في بطولة كأس آسيا المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة في يناير الجاري، واللاعبون هم: حسن حمزة، أحمد عبدالله جميل، بدر ناصر، يحيى الغساني، حارب عبدالله، خالد الظنحاني، وماجد راشد.

وتواصلت تدريبات المنتخب عقب مواجهة قيرغيزستان الودية التي كسبها الأبيض بهدف دون رد، حيث استمر الجهاز الفني في العمل على تجهيز اللاعبين، وحرص على معالجة بعض النقاط، إضافة إلى تطبيق الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في مباريات كأس أمم آسيا.

وشهدت التدريبات حماساً كبيراً من اللاعبين الذين يتنافسون لحجز مكان في القائمة النهائية للمدرب باولو بينتو، خاصة بعد أن وضح أن الجهاز الفني لا يتردد في منح فرصة المشاركة لأي لاعب حال أثبت وجوده، ويعتمد دائماً على اللاعب الأكثر جاهزية من الناحيتين الفنية والبدنية.

وسيختتم المنتخب معسكره المقام بالعاصمة أبوظبي بخوض التجربة الأخيرة أمام المنتخب العماني الشقيق باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في السابعة والربع من مساء بعد غد، ويعد لقاء عُمان فرصة للجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات قبل الدخول في غمار منافسات كأس أمام آسيا.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة القطرية الدوحة الاثنين المقبل الموافق 8 الجاري، للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا، وسيستهل منتخبنا مبارياته في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، بلقاء هونغ كونغ في الرابع عشر من يناير، تليها مباراة فلسطين في الثامن عشر، ثم مواجهة إيران في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

ويقضي نظام البطولة بتأهل 8 منتخبات إلى مرحلة ربع النهائي، هي: صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، وستلعب مباريات مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي بنظام خروج المهزوم حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

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