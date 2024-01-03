نهيان بن زايد يُشكل مجلس إدارة «غنتوت لسباق الخيل والبولو»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.
ونص القرار، على عضوية كل من: سعيد بن حوفان المنصوري، ((نائباً للرئيس))، ومطر سهيل اليبهوني، وصالح محمد الجزيري، وفارس سهيل اليبهوني، وناصر عبدالله الشامسي، وأحمد عبدالله الرميثي، وخالد سعيد المرزوقي ((عضواً منتدباً)). ويمتد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
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