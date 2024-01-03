نهيان بن زايد يُشكل مجلس إدارة «غنتوت لسباق الخيل والبولو»

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

ونص القرار، على عضوية كل من: سعيد بن حوفان المنصوري، ((نائباً للرئيس))، ومطر سهيل اليبهوني، وصالح محمد الجزيري، وفارس سهيل اليبهوني، وناصر عبدالله الشامسي، وأحمد عبدالله الرميثي، وخالد سعيد المرزوقي ((عضواً منتدباً)). ويمتد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.

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