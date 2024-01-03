Thursday, 04 January 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصور بن محمد يُشكل مجلس إدارة «دبي الدولي للرياضات البحرية»

1/3/2024 7:27:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي، نائباً للرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، والمدير التنفيذي للنادي.

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات، ويعمل تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وفق قرار حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03012024000110011019ID1107682665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث