منصور بن محمد يُشكل مجلس إدارة «دبي الدولي للرياضات البحرية»

أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي، نائباً للرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، والمدير التنفيذي للنادي.

ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات، ويعمل تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وفق قرار حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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