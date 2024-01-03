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كوزمين باقٍ مع الشارقة و«الأجانب» محل دراسة

1/3/2024 7:27:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفى محمد الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس الإدارة القانونية، أي أنباء متداولة عن إقالة المدرب كوزمين أولاريو من منصبه مديراً فنياً لفريق كرة القدم بالنادي، موضحاً أن خبر إقالة أو استقالة المدرب، يصدر من إدارة النادي، وفي الحالتين، لم يكن هناك قرار بهذا الخصوص، موضحاً أن كوزمين أحد المدربين الكبار المعروفين، وليس من المنطقي تقييمه في الشهور الأربعة من هذا الموسم، لا سيما بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق الموسم الماضي، بحصول الشارقة على 4 بطولات، وقال إن كوزمين مستمر مع الفريق، وأي معلومات غير ذلك مصدرها غير موثوق به.

وأوضح الحمادي أن إدارة النادي، بقيادة علي سالم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، تدرس ملفات اللاعبين الأجانب بعناية، مشيراً إلى أن توفيق المحترف الأجنبي من عدمه، أمر خارج عن إرادة الجميع، خاصة أن اللاعبين الأجانب الحاليين لم يكن عليهم خلاف عند استقطابهم، سواء كان موسى ماريجا أو فراس بالعربي أو غيرهما، وجميعهم لاعبون مؤثرون ومعروفون، لكن مسألة التوفيق أمر آخر، ليس لأحد يد فيه، مبيناً أن فترة الانتقالات الشتوية ستكون محل اهتمام مجلس الإدارة وشركة كرة القدم.

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