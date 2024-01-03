سان جيرمان يكتفي بثنائية في تولوز ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الـ12

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على تولوز، أمس الأربعاء.

وعلى ملعب (حديقة الأمراء)، معقل باريس سان جيرمان، افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي الشاب كانغ إن لي في الدقيقة الثالثة.

وتكفل النجم كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44، ليواصل هز الشباك مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

ويأتي ذلك في ظل غمرة التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب فرنسا مع سان جيرمان، حيث بات من حقه الرحيل رسميا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي والانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى اهتمامه أكثر من مرة بضمه.

وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه الكاسح 5 / 1 على نانت في المباراة النهائية.

وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.

في المقابل، واصل سوء الحظ مطاردته لتولوز في البطولة، بعدما عجز عن التتويج باللقب في ظهوره الأول بمباراة السوبر منذ عام 1957.

يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي جرى بين سان جيرمان وتولوز في الموسم الحالي، بعدما تعادلا 1 / 1 خلال المرحلة الثانية بالدوري الفرنسي في أغسطس الماضي.





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