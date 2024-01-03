حكاية «مها صبري» مع الفن والنفوذ

حلمت الفنانة المصرية ((زكية فوزي محمود)) الشهيرة باسم ((مها صبري))، منذ طفولتها، بأن تصبح فنانة مشهورة، وقد تحقق حلمها سريعاً في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لكنها عانت كثيراً بسبب جمالها الذي وصفه أحد محرري مجلة الكواكب، بأنه يقع في منطقة وسطى بين جمال زميلتيها شادية وصباح من جهة، ومن جهة أخرى بسبب شهرتها كممثلة ومطربة، والتي لئن جلبت لها النفوذ، إلا أنها جلبت لها أيضاً الصدمات والإشاعات والاكتئاب.

حققت مها شهرة سينمائية بدخولها مجال التمثيل، بعد أن اكتشفتها المنتجة ماري كويني في عام 1959، وقدمتها أمام الفنانين الكبيرين رشدي أباظة وشكري سرحان في فيلم ((أحلام البنات))، للمخرج يوسف معلوف، كما حققت شهرة غنائية، بعد أن توسط لها الموسيقار الراحل محمد فوزي للغناء في الإذاعة المصرية، لتبرز سريعاً كمطربة، خصوصاً بعد أن قدمت أشهر أغنية رياضية مصرية ((فيها غون))، من كلمات سمير محجوب وألحان عبد العظيم محمد، وأشهر أغنية أعراس ((ما تزوقيني يا ماما))، من كلمات عبد الرحمن الخميسي وألحان بليغ حمدي، والعديد من الأغاني العاطفية الجميلة، مثل ((دق يا قلبي دق))، من كلمات فتحي قورة وألحان فريد الأطرش، و((قد إيه حبيتك انت قد إيه))، من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد الموجي، و((يا ناس ياهو))، من كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش.

ومها، المولودة في 22 مايو 1923 بحي باب الشعرية القاهري، قدمت للسينما المصرية 20 فيلماً، معظمها في حقبة تألقها ما بين عامي 1959 و1966، والقليل منها في عقد السبعينيات، حينما عادت إلى الأضواء بعد غياب.

ولعل أهم أفلامها: ((حسن وماريكا)) و((عودة الحياة)) في 1959، ((لقمة العيش)) و((حب وحرمان)) في 1960، ((أنا العدالة)) و((حب وعذاب)) في 1961، ((حكاية غرام)) و((حلوة وكذابة)) في 1962، ((بين القصرين)) و((العمر أيام)) في 1964، ((حكاية العمر كله)) في 1965، ((السكرية)) في 1974، ((كباريه الحياة)) في 1977، ثم آخر أفلامها، وهو ((ياما أنت كريم يا رب)) في 1989.

كتب عنها حاتم نعام بجريدة ((أخبار اليوم)) القاهرية (14/12 / 2023)، فروى قصتها مع المنتج جان خوري، التي عرض عليها أن ينتج لها ثمانية أفلام خلال سنتين، مع أجر مقداره ألف جنيه عن الفيلم الواحد، شريطة أن توقع على عقد احتكاري.

وملخص القصة أن خوري اختلف مع شادية بسبب مطالبة الأخيرة برفع أجرها عن الفيلم الواحد من 2500 جنيه، إلى 4500 جنيه، فكان أن لجأ إلى مها صبري، التي رحبت بعرض 1000 جنيه، لأنها لم تكن تتقاضى عن الفيلم سوى 200 جنيه، واستلمت المبلغ مقدماً، واشترت به في اليوم التالي ثلاجة وسيارة فورد تاونس موديل 1959.

الجزء الأكبر من معاناة مها، التي توفيت في 16 ديسمبر 1989، بعد صراع مع المرض، والوقوع فريسة للدجل والوسواس القهري، كان بسبب زيجاتها الثلاث، وخاصة الأخيرة، حيث إنها تزوجت للمرة الأولى في سن صغيرة من رجل يكبرها في السن، وأنجبت منه ابنها الأول ((مصطفى))، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج للمرة الثانية من أحد التجار الميسورين، وتنجب منه ابنتيها ((نجوى)) و((فاتن)).

أما زواجها الأخير، فقد كان من اللواء علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر، الذي أعجب بها وعرض عليها الزواج بشرط أن تعتزل الفن فقبلت.

ويقال إن اقترانها برجل متنفذ في العهد الناصري، مثل شفيق منحها نفوذاً كبيراً، إلا أن هذا الارتباط والنفوذ كان وبالاً عليها بعد هزيمة حزيران 1967، التي أعقبها انتحار المشير عامر وتصفية نفوذه ونفوذ رجاله، بدليل أنها لم تتمكن حتى من العودة إلى الغناء والتمثيل، إلا بعد أن توسطت لها السيدة أم كلثوم لدى الرئيس عبد الناصر.

والمعروف أن مها عاشت لبعض الوقت في لندن، برفقة زوجها الأخير علي شفيق، حيث عملت هناك كمغنية في الملاهي الليلية، إلى أن اغتيل شفيق في شقته في يوليو 1977، فعادت إلى مصر.