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إنا لمنتظرون

1/3/2024 7:27:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبقى كرة القدم، الشغل الشاغل، في معظم الدول، كونها اللعبة الوحيدة، التي بالإمكان، أن نحقق فيها شيئاً، على الصعيد القاري أو الدولي، فهي واجهة الرياضة في أي بلد من البلدان، هكذا أصبحت الرياضة، خصوصاً في دول المنطقة، وحالياً تتجه الأنظار إلى المدينة الجميلة الدوحة، العاصمة حيث يخوض المنتخب الكروي الأول، مشواره في نهائيات كأس آسيا 2024، وأملي في تحقيق حلم طال انتظاره منذ 40 عاماً، فقد صعدنا إلى نهائيات آسيا عام 1980 بالكويت أول مرة واليوم المهمة لن تكون سهلة، رغم فارق التاريخ الكروي، حيث يلعب منتخبنا في البلد الشقيق وأجوائه قريبة منا، كما أن هذا المنتخب تطور كثيراً، بعد أن استفاد من التعاقدات مع الخبرات الكروية المختلفة، ليست في الملعب فقط، وإنما داخل المكاتب من أجل التخطيط، ووضع آليات عمل مدروسة وخطط ودراسات مستقبلية.

وسيواجه ((الأبيض)) في مجموعته التي نعتبرها في عالم المستديرة ليست سهلة، وتعد الاختبار الرسمي الأول، في المرحلة البرتقالية، تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي بينتو، وما يزيدنا تفاؤلاً أن المدرب، لديه أفضل اللاعبين في دورينا، كما أن اتحاد الكرة تعاقد مع اسم له قيمته التدريبية، وأما لاعبونا، فيعلمون تماماً، أن الطريق في الدوحة ليس مفروشاً بالورود، وضحى الاتحاد بالدوري من أجل عيون المنتخب، في إطار الاستعداد لكأس آسيا، فالكرة في آسيا، تطورت خصوصاً الفرق الصغيرة وعلينا احترامهم، خصوصاً أن هناك فرقاً في القارة، تستعد منذ سنوات، وبرغم فوزنا الودي قبل السفر إلى قطر حتى ننتظر لقاء عمان السبت، إلا أن الرسميات تختلف عن الوديات، ولاعبونا يدركون هذا الأمر جيداً، وعموماً، تمنياتي بالتوفيق لـ((الأبيض)) بثوبه الجديد، وقد وجد كل العناية والاهتمام من قبل اتحاد الكرة، الذي سيشد الرحال، لمتابعة اللقاء، والوقوف خلف المنتخب، في قطر، وبعد التحضير والاستعداد، لهذه المهمة الكبيرة، ولاعبونا وعدوا أن يعودوا بنتيجة مشرفة، رغم إيماني واقتناعي، أن الكرة فوز وخسارة، حيث يتطلع الشارع الرياضي في الإمارات، لنهج مسيرة موفقة، تحقق الآمال والطموحات والأهداف المنشودة، وإنا لمنتظرون.. والله من وراء القصد.

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