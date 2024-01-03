الدوافع السر للنجاح

التعثر وإلغاء المشاريع أو التوقف عن ممارسة الرياضة أو عدم الذهاب إلى دورة تدريبية، أو أي نهاية غير متوقعة أو غير مخطط لها، دوماً يكون هنالك سبب وراء مثل هذه القرارات.

جميعنا ندرك أن كل واحد منا يملك رغبات وتطلعات وطموحات، وهي بكلمة واحدة الدافع نحو الكثير من المهام والأعمال التي نقوم بها، ولنأخذ على سبيل المثال التعليم.. لماذا يتعلم الناس؟ هل يجد أحد أنه من الاعتيادي أن يُطرح مثل هذا السؤال؟ بالطبع لا، لأن الجميع يعتبرها بديهيات، ولا يوجد من يختلف على أن العلم هو من أسمى المكاسب، التي قد يحصل عليها الإنسان ويمتلكها، وأهميته بالغة وحيوية، فهو مثل السلاح، الذي نستخدمه لمواجهة ظروف الحياة وتقلباتها وعقباتها، فالعلم هو الجسر الذي نعبر من خلاله التحديات، ونتجاوز بواسطته الصعوبات.

رغم هذا فإنها قد تعتبر إجابة نموذجية، ولنسأل مرة أخرى عن السبب الذي يدفع الإنسان للتعليم؟

سنجد أن الإجابة الصادقة هي للحصول على مقعد في الجامعة، بهدف نيل شهادة عليا، تمكنه من إيجاد وظيفة مرموقة وذات دخل مرتفع، وليس حباً في العلم بذاته، وهناك نماذج أخرى مثل شخص في منتصف العمر يمارس الرياضة لهدف معين، وهو أن يفقد خمسة كيلو غرامات من وزنه، فور وصوله لهذا الهدف سيتوقف عن ممارسة الرياضة، هذا أمر جيد فقد وصل لهدفه، لكن هل فعلاً وصوله لهدفه يجعل قرار التوقف عن ممارسة الرياضة قراراً صحيحاً؟

الحال نفسه ينطبق على من اتجه نحو العلم لنيل الشهادة الجامعية، بهدف الحصول على وظيفة، وبعد أن حقق هدفه يتوقف عن التطور المعرفي وعن التعليم، هل سيكون مثل هذا القرار إيجابياً في حياته؟

الذي يمارس الرياضة، وقد خسر بعض الوزن، ثم توقف مكتفياً بالنتيجة، التي يرغب بالوصول إليها لم يتدرب من أجل أن يعيش حياة صحية أو أن يتخلص من الطاقة السلبية، ويشعر بنبضات قلبه وإلا لتمسك بالرياضة، الحال نفسه في ذلك الذي اكتفى بما قدم له من الجهات التعليمية سواء المدرسة أو الجامعة، والنتيجة إنسان اعتيادي آخر، لم يتعلم من أجل أن يسمو بمجتمعه أو ليكون فاعلاً، ويصنع الفرق في العالم، لو كانت هذه هي دوافعه لجعلت منه محباً للعلم، ومستمراً في النهل منه بالرغم من صعوبة الطريق، ومحققاً لأحلامه مهما كانت بعيدة.

الدوافع هي السر خلف من يتفوق وينجح، ومن يخفق ويخسر، فإن كانت دوافعك محدودة وقصيرة النفس، ولا تستمر سوى لوقت محدد، ثم تنتهي مثل التعلم، بهدف الحصول على الشهادة ومثل ممارسة الرياضة من أجل إنقاص بعض الوزن، ستكون منجزاتك تماماً متطابقة مع قصر أنفاسك، وتواضع دوافعك. دوافعنا دفينة قابعة في عمق عقولنا الباطنة، لكنها تقود ممارساتنا، وتوجه نظرتنا وتحدد مسارنا، وهذه أول نقطة يجب التنبه لها، وهي فهم ومعرفة ما الذي نريده بشكل واضح ودقيق، وتبقى مجرد أفكار نستطيع التحكم بها، ونستطيع تطويرها بشكل إيجابي ومفيد، فنتوجه نحو التعليم، لأن كل مرحلة وكل محطة من الحياة تتطلب خبرة وعلماً ومعرفة، ونتوجه نحو ممارسة الرياضة باستمرار، لأن الحياة الحديثة تتطلب الحركة والمرونة، والتخلص من الوزن الزائد، أدعو الجميع لإعادة النظر في دوافعه في الحياة، لجعلها مستمرة متحركة لا تموت.