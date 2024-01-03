هكذا تنتشر الحكايات..

انتشرت هذه القصة أو الاقتباس عبر وسائل الإعلام الاجتماعي الحديث وبسرعة فائقة، وتم تناقلها وإعادة نشرها آلاف المرات، تقول الحكاية إن إحدى الطالبات سألت أستاذتها عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية الشهيرة مارغريت ميد، حول ما تعتقد أنه أول مؤشرات نشوء الحضارة على كوكب الأرض، وإن ميد أجابتها: بأن عثور العلماء على ما يعتقدونها أقدم عظمة فخذ بشرية مرممة، تعتبر من وجهة نظرها أول مؤشر على نشوء الحضارة! لفتت هذه الحكاية أنظار علماء الأنثروبولوجيا، لطرافتها أولاً، ولاهتمامهم بكل ما صدر عن العالمة الشهيرة، فعكف أحد هؤلاء العلماء وهو البروفيسور جدعون لاسكو عالم الأنثروبولوجيا والطبيب المقيم في الفلبين، الحاصل على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة أمستردام، ودكتوراه في الطب من جامعة الفلبين، على أقصى حقيقة الحكاية، وهل اعتقدت مارغريت ميد فعلاً أن عظم الفخذ الملتئم كان أول علامة على الحضارة؟

لقد توصل إلى أن ميد حين سئلت عن أولى علامات نشوء الحضارة، كان ردها الموثق مختلفاً تماماً، حيث أجابت: ((بالنظر إلى الماضي، فإننا نسمي المجتمعات ((حضارات)) عندما أصبح لديها مدن عظيمة، وتقسيم متقن للعمل، وشكل من أشكال حفظ السجلات، هذه هي الأشياء التي صنعت الحضارة)).

فمن أين جاءت حكاية عظمة الفخذ المرممة إذن؟ ولماذا اجتاحت مواقع التواصل والشبكة المعلوماتية؟

إننا نعيش في عصر المعلومات المضللة بامتياز، وهو ما يوضح انتشار هذه القصة بالطرق التي يمكن أن تنتشر بها ملايين القصص والاقتباسات دون أن يأخذ منشئوها الوقت الكافي للتحقيق في مصدر مراجعهم الثقافية.

إنه وبغض النظر عن دقة الحكاية، فإن كفاءتها وضرورتها للناس خلال وقت الأزمات، توضح سبب لجوئهم لمثل هذه القصص الإنسانية، وإلى الشخصيات الراسخة في العلم، مثل مارغريت ميد، للحصول على المرجعية الصادقة والإلهام. لقد تحدث علماء الأنثروبولوجيا عن أوقات الأزمات باعتبارها لحظات انتقالية أو ((حادة)) تلجأ خلالها المجتمعات إلى المعاني والتجارب الإنسانية المشتركة لفهم ما تمر به. وقد كانت جائحة ((كوفيد 19)) خير مثال على ذلك، حيث خلالها انتشرت مثل هذه الحكايات. إن شعبية الحكاية، وانتشارها، تكشف عن واحدة من أقدم وأضمن علامات الإنسانية: حاجتنا الطويلة إلى رواية القصص.