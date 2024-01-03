عضة المنفلت

منذ اليوم الأول لتحالفه مع نتانياهو توقع العالم مرحلة جديدة من الصدامات والقلاقل في المنطقة.

((بن غفير))، صاحب الأجندة الظاهرة التي لا يخفيها، المتطرف إلى حد النهاية، حامل ((دفاتر)) مملوءة بالقصص المحرفة تاريخياً ودينياً وأخلاقياً، والواهم بأنه قادر على أن يقف في الطرف الأكثر تشدداً دون أن يقدر عليه أحد، رئيس الوزراء أمامه ضعيف لأنه الأكسجين الذي يتنفس منه خارج القضبان، هو الحماية، وهو الأمان، وهو الوزير المدلل الذي يفعل ما يشاء.

بالأمس وقف ليطلق ((رصاصة الرحمة)) على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الخزانة المفتوحة على مصراعيها أمام بلاده، والداعم الذي يمشي خلفهم لينظف الفوضى التي يخلفونها، الرئيس جو بايدن وإدارته، فقط لأنهم بدأوا يتساءلون، ويطلبون بعض الإجابات، عن الهدف من كل ما يحدث في غزة وفي الضفة الغربية والحدود الشمالية وضاحية بيروت الجنوبية، وعن إعادة احتلال القطاع، وخطة ((التهجير الطوعي))، وعن الحرج الذي بدأ يظهر على كبار قادة الدولة الكبرى، فجاء الرد بقوة وسرعة الصواريخ التي استلمها أخيراً منهم، من بايدن وبلينكن وأوستن والكونجرس، قائلاً ((نحن لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي)).

وهو فعلاً كذلك، هو أكبر من كل النجوم التي تزين العلم الأمريكي، نجمته مختلفة، فشكلها مختلف، وغايتها مختلفة، وأهدافها قد تكون مكملة لأهداف الدولة العظمى لكنها تتقاطع معها في كثير من المنحنيات، هو شيء آخر عندما تحين الساعة، ساعة الوقوف أمام مبتغاه، ومثله لا يتردد في توجيه من يظن أنه كبير أمامه، يرفع له علامة التوقف الحمراء، ويصحح مفاهيمه، وبايدن يمر بأحلك الظروف، شعبيته في تناقص ملحوظ، خصوصاً بعد مواقفه غير المحدودة في تأييد ومساندة ودعم أحداث غزة التي تجاوزت حرب الإبادة إلى التطهير العرقي والديني، وخسائر بلاده المستقبلية ستكون كارثية، أما خسارته الشخصية فأقلها سيكون السقوط المدوي في انتخابات نوفمبر المقبل.

عضة موجعة للداعم من المنفلت!