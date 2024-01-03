هجوم صاروخي حوثي باتجاه البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس، إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان عبر منصة ((إكس)) أن ((الهجوم وقع نحو الساعة التاسعة مساء أول من أمس بتوقيت صنعاء))، مشيرة إلى ((أن سفناً عدة بالمنطقة أبلغت عن سقوط الصاروخين في المياه المحيطة، لكن لم تبلغ أي منها عن وقوع أضرار)).

وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن ((أفعال الحوثيين غير المشروعة تُعرض حياة عشرات البحارة الأبرياء للخطر، وتعرقل تدفق التجارة الدولية بحرية))، لافتاً إلى أن أحدث هجوم لـ((الحوثيين)) في البحر الأحمر هو الـ24 ضد السفن التجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع 3 انفجارات على بعد من 1 إلى 5 أميال بحرية من سفينة تجارية في مضيق باب المندب.

وكانت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية ذكرت أن الحادث وقع على بعد نحو 33 ميلاً بحرياً إلى الشرق من ميناء عصب الإريتري، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقررت شركتا ((ميرسك)) الدنماركية للشحن ومنافستها الألمانية ((هاباج لويد)) استمرار تعليق جميع رحلات السفن التابعة لهما عبر البحر الأحمر، مروراً بقناة السويس بسبب الهجمات التي تتعرض لها رحلاتها. وتهدد الاضطرابات الناجمة عن تلك الهجمات برفع تكاليف الشحن، كما تثير مخاوف بشأن موجة تضخم عالمية جديدة.

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