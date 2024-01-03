الأردن.. حكومة الخصاونة أمام تحديات صعبة

في العام الجديد، ونتيجة للتحولات الجيوسياسية في المنطقة، فإن طاولة الحكومة الأردنية اليوم أمام مشهد معقد، زاد من حجم الملفات التي تقع على كاهل حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونه وفريقه الوزاري، فالتحديات بشقيها السياسي وأيضاً الاقتصادي الاجتماعي، ما زالت قيد العلاج، الذي أصبح رهيناً لظروف متعددة.

الأردن الذي بذل جهده منذ دخوله المئوية الثانية، بإطلاق خارطة طريق لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، منتظراً أن يحصد نتائجها على أرض الواقع، هذه الخارطة التي يعد فيها عامل استقرار المنطقة من أهم العوامل لتنفيذ مخططات اقتصادية إقليمية، من شأنها إحداث نقلة نوعية للأردن والأردنيين، على حد سواء.

في هذا العام ستدرس الحكومة الأردنية الملفات الضاغطة والأكثر أولوية للمضي بها. عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، يؤكد في تصريحاته لـ ((البيان))، أن أبرز الملفات السياسية تكمن في ملف المساعي التي يقوم بها الأردن مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إنهاء الحرب على غزة، فهو ملف يتصدر سلم الأولويات، أما الملف الثاني.

فهو الانتخابات النيابية القادمة التي ستجري في نهاية هذا العام، أي في شهر نوفمبر، وهي انتخابات ستجري بموجب قانون الانتخاب الجديد، فقد جرى سابقاً تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب، ومن هنا سيكون للأحزاب فرصة جديدة على خوض الانتخابات، ولعب أدوار مهمة ومساحة أكبر، ومن المتوقع أن يكون هنالك حضور قوي للأحزاب داخل البرلمان، على أن يشكلوا أكثر من نصف أعضاء المجلس القادم من الأحزاب.

ويشير أرسلان إلى أن الحرب في غزة كان لها تداعيات لا يمكن إنكارها، وبالطبع، فإن اقتصادات الدول قد تأثرت، وسيمضي الأردن في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الذي كان أطلقها منذ أكثر من عام، وهذه الإصلاحات جوهرها تحسين حياة المواطن الأردني، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات المتنوعة.

كان الأردن أقر موازنة 2024، بعجز متوقع بنحو 1.1 مليار دولار، وذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس حديثاً، أنه من المتوقع أن يبلغ إنفاق الأردن 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار)، في مشروع ميزانية 2024، مدفوعاً بقوة الأداء في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي د. حسام عايش، إلى أن طاولة الحكومة الأردنية ستكون مزدحمة بالملفات، ولكن من الملفات المهمة الملف الاقتصادي بدون شك، ممثلة بمواجهة تداعيات غزة على الاقتصاد الأردني، وما يواجهه قطاع السياحة على وجه التحديد من ضغوطات، أيضاً الاستهلاك الداخلي انخفض بشكل ملحوظ، وهذا بالطبع له تأثير على النشاط التجاري والأداء الاقتصادي الأردني.

ووفقاً للخبير الاقتصادي، فإن المحور الثاني في الملف الاقتصادي، هو أسعار الفوائد، وضرورة عكس اتجاه هذه الأسعار، نظراً إلى الكلف الكبيرة التي تتحملها القطاعات والمقترضون، أيضاً يجب إعادة النظر إلى محور المديونية التي اقتربت إلى من 41 مليار دينار، لتشكل 114 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه أرقام هائلة وخطيرة، خاصة أن كلفة خدمة هذه المديونية ارتفعت.

وقدرت بحسب الموازنة الجديدة بـ 2 مليار دينار. وأضاف عايش في تصريحاته لـ ((البيان)): ((أيضاً تأخذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي مساحة كبيرة من اهتمام الحكومة، خاصة مع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة، وبالطبع دوماً تحدي الطاقة موجود على الطاولة، ومخاوف من ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من ارتفاع الكلف، وانعكاس ذلك على معدلات التضخم)).

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